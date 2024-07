Pesaro, “Novilara Arte e Gusto”: la 12esima edizione

Dal 5 al 7 Luglio al castello di Novilara l’evento dedicato alla tradizione e al gusto

PESARO (PU) – Torna anche quest’anno la manifestazione “Novilara Arte e Gusto” giunta alla XII Edizione. Un evento importante, ormai consolidato, dedicato alla tradizione e al gusto nel castello di Novilara , con l’obiettivo di mantenere vivo lo spirito aggregativo e di accoglienza della comunità del borgo.

Organizzato dell’Associazione Culturale La Stele, insieme al Comune di Pesaro, Quartiere 3 Colline e Castelli, Provincia di Pesaro Urbino e il Consiglio Regionale delle Marche, propone un intero weekend con sapori e colori, grazie alle cantine artigianali in degustazione, insieme a birrifci e olio DOP, saranno distribuite lungo la cinta muraria del borgo, con possibilità di assaporare i gusti della tradizione locale, le eccellenze della nostra provincia e di fuori regione.

La manifestazione nasce dalla volontà di recuperare la cultura e la tradizione tipica del luogo, legata ai prodotti del territorio e alla sua storia, attraverso diverse forme artistiche, rendendola più contemporanea ed attuale. “Dalla cultura alla tavola”, perchè crediamo sia necessario valorizzare il saper fare in casa e il processo artigianale dietro ogni prodotto del nostro territorio, considerandolo come vera e proprioa cultura che ci appartiene e che dobbiamo preservare, sia nell’enogastronomia come nell’arte e nella musica.

Per le vie e le piazzette del borgo, all’interno del castello a vista sul mare, le serate di festa si svolgono all’aperto, con stand allestiti per gustare le mitiche “Tagliatelle ai Fagioli”, ricetta che ha avuto il riconoscimento De.Co. in abbinamento ai prodotti in degustazione, con musica dal vivo, tanti spettacoli, mostre d’arte e un concorso letterario dedicato alla poesia e alla narrativa.

Da Venerdì 5 a Domenica 7 Luglio 2024, con un programma ricco di novità e attrazioni, viene messa in scena tutta la bellezza di Novilara, valorizzandola in ogni punto di interesse storico e artistico, insieme a quelli di carattere naturalistico con l’incantevole vista sul mare e il paesaggio delle colline circostanti, un belvedere a 360°.

L’evento è una ricerca costante, un’indagine culturale tra passato e moderno per defnire al meglio l’identità del borgo nel binomio arte-gusto, creando una possibile connessione tra le generazioni.

Cresciuto notevolmente negli anni, sia come numeri che come qualità, oggi NOVILARA ARTE GUSTO vanta forte rilevanza e impatto sul territorio, capace di richiamare migliaia di persone, sia locali che turisti stranieri, con tante novità ogni anno e ospiti d’eccezione di carattere nazionale.

NOVITA’ 2024

Installazione artistica legata PESARO 2024 Capitale Italiana della Cultura,

all’interno del borgo di Novilara presso la ex-scuola elementare;

all’interno del borgo di Novilara presso la ex-scuola elementare; domenica mattica, il MOTOTAGLIATELLE con giro per tutti gli amanti delle due

ruote, visita con sosta degustazione presso il Museo La Storia del SIC a Coriano

(RN) per poi concludersi con pranzo al castello di Novilara, solo su prenotazione.

PROGRAMMA 2024

Venerdì 5 luglio

ore 18.00 – apertura stand e degustazioni VIGNAIOLI AL CASTELLO

ore 19.15 – Sorbolounge vinyl set

ore 20.00 – presentazione della XII edizione

ore 20.30 – concerto musicale FIORI DI LOTO

ore 21.00 – premiazione del concorso letterario “Premio Scrittura in C.I.B.O.” IV ed.

ospiti Alberto Grandi e Daniele Sofati (Mondadori)

ore 21.30 – installazione artistica e videomapping

ore 22.30 – spettacolo con LEONARDO MANERA da Zelig

ore 23.30 – spettacolo fumetto animato curato da Elisa Menini

Sabato 6 luglio

ore 18.00 – apertura stand e degustazioni VIGNAIOLI AL CASTELLO

ore 19.15 – Sorbolounge vinyl set

ore 19.30 – laboratori di tagliatelle per bambini (e non)

ore 20.30 – concerto musicale THE SOUND MESSENGERS

ore 21.00 – cooking show “La Tagliatella De.Co.” con lo chef Cesare Gasparri (Rossini

Bistrot Pesaro), in collaborazione con AIS Marche Pesaro e Olio DOP Cartoceto

ore 21.30 – installazione artistica e videomapping

ore 22.30 – spettacolo con IPPOLITA BALDINI da Zelig

ore 23.30 – spettacolo con KIRA fnalista di Italia’s Got Talent

Domenica 7 luglio

ore 9.00 – MotoTagliatelle passeggiata in moto alla scoperta dei territori (su prenotazione)

ore 18.00 – apertura stand

ore 19.00 – degustazione Olio DOP con formaggi del territorio (su prenotazione)

ore 19.15 – Mayonoise + Lylai djset

ore 19.30 – laboratori di tagliatelle per bambini (e non)

ore 20.15 – concerto musicale LE RIMMEL

ore 21.00 – spettacolo con Food Immersions 10 anni – Elisa Prioli e ospiti produttori

ore 21.30 – installazione artistica e videomapping

ore 22.00 – spettacolo con ANDREA PARIS da Italia’s Got Talent

__________

INGRESSO

4€ (gratuito per bambini fno 12 anni)

info: www.novilartegusto.it

mail: associazionelastele@gmail.com