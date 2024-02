Cingoli, domenica 11 febbraio “Nonni e nipoti in cucina”

In occasione dei festeggiamenti di carnevale , nonni e nipoti si cimenteranno nella creazione del dolce tipico di questo periodo, della tradizione marchigiana “la cicerchiata”

con l’aiuto degli studenti dell’Istituto Alberghiero “insegnanti per un giorno”

CINGOLI (MC) – Domenica, 11 febbraio 2024, alle ore 15.30, l’Anteas di Macerata ci porta in cucina, ospitati dall’IPSEOA G. Varnelli di Cingoli in via MAZZINI 2.

Il Carnevale è ormai arrivato e mentre si ricercano stravaganti costumi di carnevale e brillanti location dove trascorrere uno dei giorni più divertenti dell’anno, nonni e nipoti diventeranno pasticceri per un giorno.

I nipoti, guidati dall’esperienza dei nonni, si cimenteranno in una nuova avventura: la creazione di irresistibili e speciali dolci della tradizione di carnevale, simbolo insieme alle maschere e ai coriandoli del periodo che precede la Quaresima. L’attenzione ricadrà in particolare sulla “cicerchiata”, il cui nome racchiude proprio le radici marchigiane.

La realizzazione della “cicerchiata” avverrà con l’aiuto degli studenti dell’Istituto alberghiero di Cingoli “insegnanti per un giorno”.

Infine, la degustazione dei dolci di carnevale realizzati sarà accompagnata da un vino da dessert offerto dall’azienda “Agricola Antinori di Togni Giorgio – Nerovisciola”.

Previsto un omaggio.

L’evento, che ha l’obiettivo di favorire e sviluppare il rapporto intergenerazionale, promosso dall’ANTEAS di MACERATA è finalizzato a coniugare la solidarietà, l’invecchiamento attivo e la consegna delle tradizioni locali alle nuove generazioni vedendo il coinvolgimento del Comune di Cingoli, della FNP Cisl Marche, della Cisl Regionale Marche e dell’associazione L’Albero dei Cuori.

Ingresso libero.

Posti limitati, per info e prenotazioni Raffaella cellulare 339 584 1028