Cingoli, “Calici dal Balcone”: il 16 agosto la settima edizione

CINGOLI – Sarà l’edizione numero sette quella di “Calici dal Balcone”, festival enogastronomico , organizzato dal Comitato della Croce Rossa di Cingoli e dal Comune di Cingoli, lungo le vie del Balcone delle Marche.

Venerdì 16 Agosto, infatti, si svolgerà l’evento nato nel 2013 con il progetto “Mettiamoci sulla Buona Strada – Insieme impariamo a bere”, per la sensibilizzazione sul corretto uso e non abuso di sostanze alcoliche e per promuovere la guida sicura.

Come di consueto, si parte alle ore 18 con le degustazioni di vini e prodotti tipi locali, in collaborazione con gli esercizi commerciali locali e le cantine aderenti. Ci saranno anche esibizioni dal vivo di musicisti, ballerini e artisti di strada. Saranno attivi stand gastronomici.

I giovani del Comitato, inoltre, proporranno alcune attività di sensibilizzazione relative al progetto “Mettiamoci sulla Buona Strada – insieme impariamo a bere”, incentrate sulla sicurezza stradale, per la prevenzione da incidenti provocato dalla guida con un tasso alcolemico superiore al consentito. Le edizioni precedenti hanno registrato un grande successo di pubblico da tutte le Marche e dalle regioni limitrofe.