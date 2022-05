Cingoli, il 28 e 29 maggio “Primavera in Collegiata”

CINGOLI (MC) – Avrà luogo nella suggestiva cornice della Collegiata di Sant’Esuperanzio di Cingoli l’evento “Primavera in Collegiata. I colori, i profumi, i sapori delle Eccellenze marchigiane”.

L’iniziativa, organizzata con il patrocinio del Comune di Cingoli, della CNA Macerata, dell’Associazione Sant’Esuperanzio e di Le Marche dal Balcone, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana, l’IPSEOA Girolamo Varnelli e la Pro Loco di Cingoli, prevede esposizioni, visite guidate, attività ricreative per i più piccoli e anche incontri letterari. È in quest’ultima ottica che si inserisce la partecipazione di Zefiro. La casa editrice di Fermo promette di far riflettere e di intrattenere il pubblico con due imperdibili appuntamenti per gli amanti dei libri.