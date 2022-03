Ciclismo, Gran Premio San Giuseppe: domani a Montecassiano

Saranno 33 i team e 191 i partecipanti per la “classicissima” di marzo

MONTECASSIANO – Montecassiano ritrova il grande ciclismo per la categoria dilettanti élite e under 23 e lo fa in tutto il massimo dello splendore con il Gran Premio San Giuseppe che è ripartito lo scorso anno con l’eccezionale spostamento nel mese di giugno, mentre in questo 2022 ritrova la sua tradizionale collocazione nella terza domenica di marzo come in tutte le edizioni disputate prima della pandemia.

Nel segno della tradizione più schietta, gli organizzatori del Velo Club Montecassiano si stanno impegnando per far sì che questa prestigiosa manifestazione a carattere nazionale (classe 1.12) possa svolgersi al meglio e che sarà orfana del suo storico patron Graziano Pallotto, a sua volta ex sindaco di Montecassiano, nonchè un pilastro importante per la crescita della manifestazione che arriva a toccare quota 61 edizioni.

Il percorso della gara si snoda lungo il classico tracciato a forma di “otto” tra Montecassiano e le sue frazioni limitrofe (Vissani, Vallecascia, Sant’Egidio e Sambucheto) per un totale di 162 chilometri fino all’arrivo in Viale d’Italia, palcoscenico di arrivi spettacolari e incerti fino all’ultimo metro.

Per domani (20 marzo) con la presentazione delle squadre in Piazza Unità d’Italia a partire dalle 12:00 circa, le stesse partiranno alla volta dello stabilimento della CBF Balducci, sponsor storico e molto vicino al Veloclub Montecassiano, dove avverrà la partenza ufficiale della gara prevista alle 13:00.

Per un totale di 191 corridori iscritti questi sono i 33 team ufficialmente al via della corsa con forfait dell’ultim’ora della nazionale ucraina: Asd Cattoli Andrea, Reda Mokador, Aran Cucine Vejus, Cablotech Biotraining, Team Malmantile, Iseo Carnovali Rime Sias, Sissio Team, Calzaturieri Montegranaro, Ciclistica Rostese, Futura Team Rosini, Garlaschese Asd, Gragnano Sporting Club, Maltinti Lampadari Banca Cambiano, Petroli Firenze Hopplà Don Camillo, #Inemiliaromagna, Linea Oro Bike Avezzano, Mastromarco FC Sensi Nibali, MG K Vis Colors for Peace VPM, Onec Team, Overall Tre Colli, Parkpre Racing Team, Polisportiva Tripetetolo, Speeder Cycling Team, Trentino Cycling, UC Pistoiese, UC Pregnana Team Scout, Velo Club Mendrisio, Velo Racing Palazzago, Viris Vigevano, Team Gaiaplast Bibanese,, Work Service Group Vitalcare, Zalf Euromobil Desirèe Fior e Monex Pro Cycling Team.

Per non perdersi nemmeno un istante della corsa, prevista la diretta streaming a partire dalle 15:30 sulla pagina Facebook del Veloclub Montecassiano, su Toscana Sprint, Bike Channel, Rete Italia (canale 60 tasto rosso) e sull’emittente locale TVRS (canale 13 del digitale terrestre nelle Marche).

ALBO D’ORO RECENTE

2010 Enrico Battaglin

2011 Enrico Battaglin

2012 Ilya Gorodnichev (Russia)

2013 Luca Chirico

2014 Nicola Gaffurini

2015 Gianni Moscon

2016 Nicola Bagioli

2017 Daniel Savini

2018 Filippo Tagliani

2019 Daniel Smarzaro

2020 non disputato a causa della pandemia di Covid-19

Così nel 2021: 1°Michele Corradini – 2°Paul Double (Gran Bretagna) – 3°Manuel Pesci

Comunicato Stampa Federciclismo Marche