Cerreto d’Esi, corteo a sostegno dei lavoratori Electrolux

Le Istituzioni ieri al fianco dei lavoratori Electrolux per difendere lo stabilimento di Cerreto D’Esi. Accanto ai lavoratori del sito marchigiano presenti delegazioni degli altri stabilimenti italiani del gruppo

CERRETO D’ESI (AN) – In centinaia hanno partecipato ieri, a Cerreto d’Esi, al presidio e al corteo organizzati a sostegno dei lavoratori Electrolux. Tra i partecipanti, oltre al presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, erano presenti assessori regionali, consiglieri regionali, sindaci e amministratori locali, insieme alle organizzazioni sindacali e ai lavoratori provenienti anche dagli altri stabilimenti italiani del gruppo. Il corteo ha attraversato il centro cittadino partendo da piazza Lippera per raggiungere i cancelli dello stabilimento marchigiano, al centro della vertenza aperta sul futuro del sito produttivo.

“Questa manifestazione è un atto necessario e una risposta giusta per sostenere la battaglia dei lavoratori contro la chiusura del sito di Cerreto D’Esi – ha detto l’assessore al Lavoro della regione Marche, Tiziano Consoli -. Non siamo di fronte a una vertenza soltanto locale, in un territorio già duramente colpito dalla crisi, ma a una questione strategica di rilevanza nazionale ed europea per il futuro del settore metalmeccanico e degli elettrodomestici.

Cerreto è l’unico stabilimento di cui si prevede la dismissione totale: per questo il piano industriale presentato dall’azienda deve essere dichiarato irricevibile. Le istituzioni hanno il dovere di muoversi in modo unito e sinergico, senza divisioni di parte, lavorando con il Governo, col Ministro competente e con il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni per difendere un presidio industriale che rappresenta la storia e il motore dello sviluppo economico del territorio. Un ringraziamento va alle sigle sindacali e a tutte le persone che stanno lottando non solo per tutelare l’occupazione, ma anche per valorizzare un presidio industriale fondamentale”.

Guarda al futuro l’assessore alle Attività produttive Giacomo Bugaro: “Abbiamo convocato il tavolo Industria per il 29 di questo mese, incontro fissato già prima di questa manifestazione. Sarà un’opportunità per individuare soluzioni concrete a una vertenza che ci preoccupa fortemente. Desidero esprimere vicinanza e solidarietà ai lavoratori e alle loro famiglie: è inaccettabile azzerare l’operatività e i posti di lavoro di un sito produttivo che ha ancora molto da offrire. Ci siamo impegnati a percorrere ogni strada possibile e non intendiamo arretrare di un passo nel tutelare questo territorio”.

Presente anche l’assessore al Bilancio Francesca Pantaloni: “Oggi siamo qui al fianco dei lavoratori per salvaguardare e tutelare il loro futuro e quello delle loro famiglie. Siamo ben consapevoli che il percorso che abbiamo davanti per affrontare la crisi di Electrolux e dell’intero settore del bianco non sia semplice. Tuttavia, crediamo con forza nel valore di una filiera istituzionale coesa: ci adopereremo con il massimo impegno affinché si possa giungere a una sintesi, a una soluzione efficace o a valide alternative. È fondamentale mettere in atto interventi che tengano conto dello straordinario know-how che si è consolidato in questi territori nel corso del tempo: un patrimonio di competenze ed esperienza che non possiamo assolutamente permetterci di perdere”.