Castelraimondo, dal primo marzo i “Laboratori intergenerazionali del gioco”

Presso la locale scuola si svolgeranno lezioni e partite libere di scacchi e dama

CASTELRAIMONDO (MC) – Dal primo marzo 2022 sarà possibile partecipare gratuitamente a lezioni e partite libere di scacchi e dama che si svolgeranno a Castelraimondo presso la locale scuola in Viale Europa 1 dalle 16,30 alle 19,30.

L’iniziativa rientra nel progetto “Laboratori intergenerazionali del gioco” realizzato da U.S. Acli Marche in collaborazione con l’Asd Scacchi La Torre Smeducci, con la delegazione regionale Marche della Federazione Italiana Dama, con l’Istituto comprensivo Strampelli e con l’U.S. Acli provinciale Aps di Macerata.

Il progetto coinvolge cittadini residenti nel territorio dell’Ambito sociale territoriale XVII ossia nei comuni di Castelraimondo, Esanatoglia, Fiuminata, Gagliole, Matelica, Pioraco, San Severino Marche e Sefro.

L’iniziativa viene attuata nell’ambito del progetto Marche_active@net, promosso in rete da Ats 22- capofila, Ats 19, Ats 16, Ats 18, Ats 17, Ats 23 e CSV Marche, con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento politiche della famiglia.

Le lezioni ed i corsi di scacchi e dama proseguiranno nei giorni 8, 15, 22 e 29 marzo e 5 e 12 aprile, sempre nello stesso orario.

La preiscrizione è obbligatoria contattando il numero telefonico 3442229927