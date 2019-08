Castelleone di Suasa, “Visione e Coraggio” di Emanuele Lodolini

Il 30 agosto la presentazione del libro presso il Chiostro del Museo Archeologico “A. Casagrande”

CASTELLEONE DI SUASA (AN) – Venerdì 30 agosto, alle ore 21, presso il Chiostro del Museo Archeologico “A. Casagrande” (in caso di maltempo l’incontro si terrà presso Sala delle Pitture), Emanuele Lodolini presenterà il suo nuovo libro in cui racconta le storie dei “marchigiani in volata”: imprenditori, medici, magistrati, economisti, professionisti e sportivi “in lotta”, ogni giorno, contro la rassegnazione.

Insieme all’autore interverrà il Sindaco Carlo Manfredi.

Visione e coraggio le parole chiave del libro. Visione, ovvero la capacità di guardare oltre immaginando cosa accadrà, e coraggio, la predisposizione individuale che consente di superare le difficoltà qui e ora. Parla di questo il nuovo libro del già parlamentare Emanuele Lodolini. E lo fa attraverso voci e storie di “marchigiani in volata”, persone che stanno costruendo, più o meno consapevolmente, il futuro di questa regione. Sanità, economia, legalità, cultura, turismo, enogastronomia, promozione territoriale, sport, resilienza: innumerevoli i temi trattati, cedendo appunto il microfono a quanti hanno qualcosa da dire in merito. Storie che ci parlano di valori, di coraggio, di presente e futuro, di competenze, di legami forti con il nostro territorio.

In copertina, il disegno di un ciclista, Michele Scarponi, gregario di lusso, realizzato dall’artista Carlo Cecchi. La prefazione è curata da Marco Scarponi, fratello del compianto Michele, l’Aquila di Filottrano.

Non si parla di politica in senso stretto, in questo libro, ma di territorio, di buone pratiche in un territorio alla ricerca di crescita, innovazione e un nuovo modello economico e sociale. “Il libro vuole produrre riflessioni e insistere su alcuni temi per rendere un po’ meno povero il dibattito pubblico attuale. Non è facile interrogarsi su come sarà il proprio Paese, e la propria regione, tra dieci, venti, cinquanta anni. Siamo presi da tante preoccupazioni che rischiamo di non occuparci delle questioni di lungo termine” ma occorre farlo. Il libro è un contributo a questo.

Lodolini è riuscito a confrontarsi con interlocutori dalle idee anche molto distanti dalle sue. “Perché solo così si cresce e si fa progredire un territorio”, sostiene.

“Questo libro un libro ottimista sul futuro delle Marche. Essere ottimisti oggi può sembrare un atto di coraggio, ma nel libro spiego perché ci credo. Spero che il libro, nell’orgoglio di essere marchigiani, ci aiuti a vivere questa identità non nella lamentazione ma nel desiderio di migliorare e di fare di più”.

Le interviste, in cui intervistatore e intervistato si alternano, sono state “immortalate” dal giornalista Matteo Tarabelli, contattato da Lodolini successivamente alle elezioni politiche del 4 marzo 2018 per dar forma e sostanza all’idea del libro. Affinità Elettive è la casa editrice che si è occupata di tramutare concetti e intuizioni in pagine e inchiostro.