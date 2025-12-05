Carabinieri Fermo, auguri di Natale del Generale di Brigata Nicola Conforti

FERMO – Nella giornata odierna il Generale di Brigata Nicola Conforti, Comandante della Legione Carabinieri “Marche”, ha fatto visita al Comando Provinciale dei Carabinieri di Fermo per incontrare il personale e rivolgere i propri auguri in occasione delle imminenti festività natalizie.

La visita ha rappresentato un importante momento di vicinanza istituzionale e di condivisione dei valori che caratterizzano l’Arma dei Carabinieri. Ad accogliere il Generale Conforti, il Colonnello Gino Domenico Troiani, Comandante Provinciale di Fermo, alla presenza degli ufficiali del Comando, di una rappresentanza dei militari in servizio nelle Stazioni sul territorio e dei Carabinieri Forestali nonché dei rappresentanti dell’Associazione Nazionale Carabinieri delle sezioni di Fermo e Montegiorgio.

Nel corso del suo intervento

il Generale Conforti ha espresso profonda gratitudine per l’impegno quotidiano profuso dai Carabinieri nella provincia di Fermo, evidenziando come i risultati conseguiti nel territorio fermano siano il frutto di professionalità, dedizione e costante senso del dovere. Ha inoltre richiamato l’attenzione sull’importanza del ruolo del carabiniere quale presidio di legalità e punto di riferimento per la comunità, sottolineando la necessità di mantenere sempre vivo lo spirito di ascolto, prossimità e sostegno nei confronti dei cittadini.

Rivolgendo i suoi auguri per le festività natalizie, il Generale Conforti ha invitato i militari di ogni ordine e grado a dedicare parte di questo periodo ai propri affetti, ricordando che il benessere personale costituisce un elemento essenziale per affrontare con equilibrio e lucidità le responsabilità operative. Ha inoltre esortato tutti a mantenere alta l’attenzione verso il bisogno di sicurezza delle comunità affidate, ribadendo che l’Arma dei Carabinieri è, prima di tutto, una organizzazione coesa, fondata su valori come l’ascolto, la solidarietà, la presenza autentica sul territorio per fornire risposte concrete al cittadino.

Al termine dell’incontro, il Colonnello Troiani – a nome dei Carabinieri della provincia – nel ricordare che nell’Arma il fattore umano è un elemento identitario, ha ringraziato il Generale Conforti per la sempre concreta e rassicurante vicinanza, fondamentale per rinnovare in ciascuno le motivazioni profonde necessarie per garantire ogni sforzo proteso per la sicurezza dei cittadini.