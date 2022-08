Calici dal Balcone, il 16 agosto l’iniziativa a scopo benefico a Cingoli

Per le vie del Centro Storico degustazioni di vini e prodotti tipici, intrattenimento con artisti di strada, musica e ballo; in programma attività di prevenzione sulla guida sicura senza l’abuso di alcol

CINGOLI – A Cingoli torna “Calici dal Balcone” dopo due anni di assenza a causa dell’emergenza pandemia. Martedì 16 agosto 2022, infatti, si terrà per le vie del centro storico l’ottava edizione del festival enogastronomico organizzato dal Comitato di Cingoli della Croce Rossa Italiana.

L’iniziativa è nata per promuovere il progetto “Mettiamoci sulla Buona Strada – Insieme impariamo a bere”, per la sensibilizzazione sul corretto uso e non abuso di sostanze alcoliche e per prevenire la guida sicura.

“Calici 22” inizierà alle ore 18 con le degustazioni di vini e prodotti tipici locali, predisposte grazie alla collaborazione con gli esercizi commerciali e le cantine aderenti. A fare da contorno all’evento, ci saranno esibizioni dal vivo di musicisti, ballerini e artisti di strada. Saranno attivi, inoltre, degli stand gastronomici.

Per i più piccoli, ci saranno i gonfiabili, i giochi di Criland, una simulazione di un percorso stradale e un punto con palloncini e tatuaggi temporanei. I giovani del Comitato, inoltre, proporranno alcune attività di sensibilizzazione relative al progetto “Mettiamoci sulla Buona Strada – insieme impariamo a bere”. Nata nel 2013, l’iniziativa è rivolta a tutta la popolazione locale, provinciale e regionale, per sensibilizzare sul corretto uso e non abuso delle sostanze alcoliche, come dice lo slogan “Bevi bene, bevi sano, bevi consapevole”.

La novità di quest’anno è il real social game “CaDaBà”, collegato al progetto per cui è nato Calici dal Balcone. Oltre alle attività proposte dai giovani, infatti. ci saranno delle prove social lungo il percorso della manifestazione, come caricare video su Tik Tok o commentare un post su Facebook o Instagram con una frase sul vino. Chi porta a termine correttamente tutte le attività potrà partecipare all’estrazione finale di tre premi della lotteria finale.

L’evento è organizzato dalla Croce Rossa locale e dall’amministrazione comunale di Cingoli, con il patrocinio della Regione Marche e dell’Ais Marche.