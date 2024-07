Bus mare San Severino Marche -Porto Recanati: dal 15 luglio al 3 agosto 2024

SAN SEVERINO MARCHE – Da lunedì prossimo (15 luglio) tornano le corse estive in autobus da San Severino Marche a Porto Recanati.

Il servizio, promosso dalla Città di San Severino Marche in collaborazione con la società di servizi per la mobilità Contram SpA, sarà attivo fino al 3 agosto. Le partenze da San Severino Marche alle ore 7 dal piazzale della Stazione, 7:02 da inizio di via Settempeda, 7:03 dall’ospedale, 7:05 da località Taccoli, 7:09 da località Rocchetta. Alle ore 7,30 sosta intermedia a Sambucheto. L’ arrivo a Porto Recanati è previsto per le ore 8.

Le corse di ritorno partiranno da Porto Recanati alle ore 13 con arrivo a San Severino Marche alle 14 circa. Il servizio si svolgerà nei giorni feriali dal lunedì al sabato.

Per ulteriori informazioni si può contattare il numero verde 800.037737.