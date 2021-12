Bollettino Coronavirus Marche, i dati di oggi 30 dicembre 2021

1814 casi positivi rilevati su 11.169 tamponi testati nel percorso nuove diagnosi di Covid 19. Al 17% l’occupazione delle intensive, al 22% quella dell’area non critica.Sette decessi

ANCONA – Attraverso la sintesi odierna della Regione , i contenuti e i grafici di MarcheNews24.it, andiamo a esaminare nel dettaglio l’andamento dei contagi Covid 19 di oggi giovedì 30 dicembre 2021.I risultati dei test delle ultime 24 ore sono i seguenti: 1814 casi positivi su 11.169 tamponi, nel percorso nuove diagnosi, con una incidenza di 16,2% (ieri 18,6%) di positivi rispetto a quelli giornalieri testati. L’incidenza odierna dei nuovi positivi nelle Marche sul totale di 15.916 tamponi (diagnostici+quelli di controllo) è di 11,4% (ieri 12,7%).

Il tasso di incidenza cumulativo su 100.000 abitanti oggi è 486,61( ieri 423,80).

Il seguente grafico mostra l’andamento del tasso di incidenza settimanale dal primo luglio 2021 nelle Marche

Nel grafico sono riportati i valori medi settimanali.Il valore medio della settimana 19/12-25/12 è 311,69.

I dati odierni sulla diffusione del Coronavirus sono forniti dall’Osservatorio Epidemiologico Regionale – ARS:

Nelle ultime 24 ore sono stati testati 15.916 tamponi:11.169 nel percorso nuove diagnosi (di cui 6.879 screening con percorso Antigenico) e 4.747 nel percorso guariti.I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 1814 (463 nella provincia di Ancona,275 nella provincia di Pesaro-Urbino,317 nella provincia di Macerata,307 nella provincia di Fermo,280 nella provincia di Ascoli Piceno e 172 fuori regione).Nel percorso Screening su un totale di 6.879 test antigenici effettuati 1432 i soggetti rilevati positivi da sottoporre al tampone molecolare (20,8%).

Questi casi comprendono:

Contatti stretti caso positivo (405), sintomatici (327), Contatti domestici (614), Approfondimento epidemiologico (419), Positivi in setting Scolastico/formativo (0), Contatti in setting lavorativo (12), Contatti in ambiente di vita/socialità (24), Contatti in setting assistenziale (1), Screening setting Sanitario (1),Caso Extra-Regione (11).

Il grafico mostra la percentuale di tamponi positivi giornalieri su tamponi (nuove diagnosi) nel periodo 1 settembre 2020 – 30 dicembre 2021 nelle Marche

132.930(+1.793) il numero di persone guarite o dimesse dagli ospedali marchigiani nell’ambito dell’emergenza Coronavirus.

260(-1) sono i ricoverati ,di cui 43(=), 57(+3) in semi-intensiva; i pazienti in reparti non intensivi sono 160(-4).Dimessi (+18).

Secondo la rilevazione giornaliera del Ministero della Salute la percentuale di Posti Letto di Terapia Intensiva occupata da Pazienti Covid−19 nelle Marche ,in data 29 dicembre 2021, è del 17%, in Italia è 13%.La percentuale di Posti Letto in area non critica occupata da Pazienti Covid−19 nelle Marche è del 22% , in Italia del 17%.

Il grafico seguente mostra i dati giornalieri relativi ai nuovi ingressi in terapia intensiva nelle Marche 3 dicembre 2020 – 29 dicembre 2021.

I casi riscontrati positivi ai test sono 143.385 su 1.162.887 casi diagnosticati, di cui 6.957(+19) isolati in casa.Gli attualmente positivi (ricoverati + persone in isolamento) sono 7.217(+18).

Le persone isolate in casa per contatti con persone positive al Covid-19 sono 19.912 di cui 6.812 con sintomi e 13.100 asintomatici.In isolamento in casa 263 operatori sanitari.

Del totale dei casi positivi 44.658 si riferiscono alla provincia di Ancona, 31.237 a quella di Pesaro-Urbino ,28.831 alla provincia di Macerata,15.776 a quella di Fermo, 16.403 a quella di Ascoli Piceno. Il servizio sanitario regionale delle Marche segue anche 6.480 casi fuori regione.

Il grafico sulla distribuzione dei casi positivi per Provincia del giorno 30 dicembre 2021

Aggiornamento odierno sui decessi

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che si sono verificati 7 decessi.

Le morti correlate al Coronavirus dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono 3.243 così ripartite nelle varie province:1.029(+4) persone erano domiciliate nella Provincia di Pesaro-Urbino, 1.036(+2) in quella di Ancona, 552(=) in quella di Macerata, 332(=) in quella di Fermo ,257(+1) in quella di Ascoli Piceno e 37 (=) erano residenti in altre regioni.

L’età media dei deceduti è di 82 anni; il 97,2% soffriva di patologie preesistenti.

DATI ITALIA…in aggiornamento

Dal bollettino quotidiano di oggi,29 dicembre 2021, del Ministero della Salute emergono i seguenti dati relativi all’Italia.Sono 98.030 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore , per un totale di 5.854.428 da inizio pandemia.I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 1.029.429 complessivi ( test molecolari + test rapidi antigenici). L’incidenza del numero di persone risultate positive rispetto al numero giornaliero di tamponi effettuati è di 9,5 % (ieri 7,6%) .Dal 15 gennaio il bollettino riporta anche i test rapidi antigenici.

Il numero dei decessi è 137.091(+136), quello dei ricoveri in terapia intensiva è 1.185 (+40) con 126 ingressi.

I ricoveri ordinari in ospedale sono 10.578(+489), mentre i malati in isolamento domiciliare sono 663.102.I guariti sono 5.042.472 (+21.871). Sono 674.865(+75.997) gli attualmente positivi.

Il grafico mostra la percentuale di tamponi positivi giornalieri su tamponi giornalieri testati ( diagnostici+quelli di controllo) nel periodo 1 settembre 2020 –29 dicembre 2021 in Italia.

Dal 15 gennaio sono conteggiati anche i test rapidi antigenici che prima non venivano presi in considerazione.

Il grafico seguente illustra l’andamento della percentuale giornaliera di nuovi casi positivi rispetto al corrispondente numero di tamponi (diagnostici +quelli di controllo) effettuati a livello nazionale e nella regione Marche nel periodo 1 settembre 2020 – 29 dicembre 2021.

Il grafico seguente mostra i dati giornalieri ,a livello nazionale, relativi ai nuovi ingressi in terapia intensiva 3 dicembre 2020 – 29 dicembre 2021