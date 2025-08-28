Badorlina Comedy Festival, il 5 e 6 settembre a Castelfidardo

Al circolo sociale Badorlina appuntamento con Badorlina Comedy Festival: teatro dialettale e stand up comedy all’insegna di divertimento e solidarietà. Il ricavato andrà per l’acquisto di un defibrillatore che sarà installato presso tale circolo

CASTELFIDARDO (AN) – Due serate tra divertimento e solidarietà con tanti ospiti sono in programma presso il circolo Badorlina di Castelfidardo a settembre con il Badorlina Comedy Festival.

Le sei compagnie che da fine ottobre saranno protagoniste della rassegna dialettale amatoriale “Madre Lengua”, offrono un’anteprima del proprio repertorio e delle proprie capacità con una serie di esilaranti sketch.

Ad avvicendarsi in rapida successione venerdì 5 settembre dalle 21.15, il gruppo “Fabiano Valenti” di Treia, le “Briciole d’arte” di Montefano, i “Rockallegri” di Castelfidardo, “Gli indimenticabili” di Amandola, “La Rama” di Monte San Vito e gli organizzatori dei “Gira…Soli”..

All’indomani, sabato 6 settembre alle 21:15, la Stand Up Comedy Marche in una “stand up comedy night”.

Ingresso a offerta: il ricavato sarà devoluto alla Croce Verde per l’acquisto di un nuovo defibrillatore che sarà installato presso il circolo sociale Badorlina.