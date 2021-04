L’Azalea AIRC torna nelle piazze anche a Marotta e Mondolfo

Sabato 8 e domenica 9 maggio prossimi, in occasione della Festa della mamma, volontari di Malarupta e della Pro Loco Tre Colli Mondolfo distribuiranno le Azalee solidali per sostenere la ricerca di Fondazione AIRC

MAROTTA – Domenica 9 maggio 2021 è la Festa della Mamma. Quale regalo migliore se non l’Azalea di Fondazione AIRC che torna a fiorire per poter sostenere la ricerca sui tumori che colpiscono soprattutto le donne?

Anche Marotta e Mondolfo saranno presenti tra le piazze italiane nelle quali i volontari distribuiranno la pianta simbolo della ricerca sul cancro e della Festa della Mamma, grazie alla collaborazione con AIRC e all’impegno dell’associazione Malarupta e della Pro Loco Tre Colli Mondolfo.

L’appuntamento è sabato 8 maggio 2021, al mattino a Marotta presso il centro commerciale Il Giardino (Via Molise) dalle 9 alle 12 ed in piazza dell’Unificazione, nel pomeriggio a Mondolfo, dalle 16 alle 19, vicino alla Chiesa Monumentale di Sant’Agostino (Via Cavour). E poi di nuovo domenica 9 maggio 2021, al mattino sia a Marotta che a Mondolfo (rispettivamente dalle 9 alle 12 e dalle 9.30 alle 12) negli stessi punti di distribuzione del sabato. Saranno rispettate tutte le norme anti-Covid previste dalle autorità sanitarie e governative.

I volontari delle due associazioni saranno lieti di consegnare, a chi vorrà, l’Azalea della Ricerca, a fronte di una donazione di 15 euro. Insieme alla splendida pianta da regalare alla mamma o a chi si ama, una Guida con informazioni su prevenzione, cura dei tumori e ricette da provare.

Sicuramente un regalo speciale per le mamme e per tutte le persone a cui vogliamo bene. Un vero e proprio gesto concreto, come ricorda Fondazione AIRC che, in 37 anni, ha permesso di raccogliere più di 275 milioni di euro per sostenere il lavoro di ricercatori impegnati a sviluppare nuovi metodi per diagnosi sempre più precoci e terapie personalizzate, più efficaci e meglio tollerate per i tumori che colpiscono le donne.

L’Associazione Malarupta e la Pro Loco Tre Colli sono orgogliose di poter aiutare la ricerca, lavorando in sinergia, fianco a fianco, per sostenere un’importante iniziativa. Una collaborazione importante per sostenere una campagna che sta a cuore a tutta la comunità, che come sempre si dimostra unita nell’affrontare piccole e grandi sfide.

I volontari di Malarupta e della Pro Loco Tre Colli vi aspettano numerosi per poter dare una mano con un gesto concreto che può fare la differenza.