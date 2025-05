Ascoli, “Il sistema integrato 0-6 Piceno”: il 20 maggio il convegno

Al Teatro Ventidio Basso un convegno per governance e welfare per le pari opportunità educative dei bambini

ASCOLI PICENO – Un convegno per ragionare su un modello di governance e welfare per le pari opportunità educative dei bambini e delle bambine da zero a sei anni di età: martedì 20 maggio, dalle ore 16.00 al teatro Ventidio Basso, si svolgerà questo appuntamento dal titolo “Il sistema integrato 0-6 Piceno”.

“Garantire a tutti i bambini le stesse opportunità – ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti- è fondamentale affinché si crei una comunità coesa e solidale. Martedì 20 maggio al teatro Ventidio Basso avremo dunque l’opportunità di confrontarci con esperti e tecnici per far sì che il sistema di welfare sia in grado, ogni giorno di più, di rispondere alle esigenze di tutti”.

Il convegno è finalizzato a presentare a tutta la comunità educante picena la nascita e l’operato del Sistema integrato 0-6 piceno attraverso il racconto delle esperienze educative sia di continuità (condivise tra i bambini e le bambine e famiglie dei nidi d’infanzia, centri infanzia, sezioni primavera e delle scuole dell’infanzia), sia di formazione congiunta del personale 0-6, con i coordinamenti pedagogici territoriali 0-6 della provincia picena e loro coordinamento unitario.

Un risultato reso possibile grazie al “Protocollo d’interambito CPT 0-6” dei quattro Ambiti Territoriali Sociali 21, 22, 23, 24, che si contraddistingue per la cifra del coordinamento pedagogico territoriale 0-6 unitario. “Crediamo – ha aggiunto l’assessore ai Servizi sociali, Massimiliano Brugni – che l’investimento nella formazione delle nuove generazioni sia il tassello essenziale per lo sviluppo della società del futuro. Farlo fin dall’infanzia, quindi, assume un valore ulteriore perché consente di dare da subito, a tutti, gli stessi strumenti formativi ed evolutivi”.

Il programma della giornata in particolare prevede, dopo i saluti istituzionali, gli interventi dei relatori che, a vario titolo, contribuiranno a contestualizzare la presentazione delle successive buone pratiche 0-6 della tavola rotonda. L’evento è gratuito e aperto a tutti con iscrizione su Eventbrite. Previsto il rilascio di un attestato di partecipazione.

Il convegno infine è promosso e organizzato dal coordinamento unitario con i coordinatori dei quattro CPT 0-6 dei quattro Ambiti, con il patrocinio e la collaborazione della Regione Marche, dell’Anci Marche, dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche e dell’ufficio IV -Ambito Territoriale di Ascoli Piceno e Fermo, dell’Unione dei Comuni della Vallata, della Comunità Montana dei Sibillini, del Comune di Ascoli Piceno-Comune capofila dell’ ATS 22, del Comune di San Benedetto del Tronto-Comune capofila dell’ATS21.