Ascoli Piceno, l’11 agosto un trekking urbano tra storia e memoria

ASCOLI PICENO – Lunedì 11 agosto è in programma un nuovo appuntamento con le iniziative del progetto “Salute in cammino per la cultura”, curato da Unione Sportiva Acli Marche Aps.

Alle 21, dalla Porta Romana, all’inizio di Viale Treviri, prenderà il via un intenso trekking urbano tra storia e memoria, con una attenzione particolare alle scalinate monumentali.

La manifestazione rientra nel progetto “A tutto campo” di Acli provinciali Aps, realizzato grazie al sostegno del Comune di Ascoli Piceno.

Dopo il successo della camminata sui luoghi emidiani di lunedì scorso, che ha coinvolto 150 persone (esclusi bambini al seguito dei partecipanti e persone che si sono accodate al gruppo durante la manifestazione in maniera spontanea), torna dunque un appuntamento al quale è possibile partecipare gratuitamente.

Per attraversare il percorso, con una guida turistica abilitata, ci vorranno circa 2 ore e mezza. Attraverso una semplice camminata, infatti, sarà possibile fare un vero e proprio viaggio nella storia della città di Ascoli e del suo patrono Sant’Emidio con la presenza di una guida turistica abilitata.

Per partecipare occorre prenotare attraverso un messaggio al numero 3939365509, indicando il proprio nome e cognome entro il 10 agosto.