Ascoli, “Memorial Troiani 2023”: Lazza e Noemi per la 24° edizione

L’evento a scopo benefico organizzato dalla sezione ascolana dell’A.I.L. si terrà Piazza del Popolo il 9 giugno prossimo

ASCOLI PICENO – Anche quest’anno la musica e lo spettacolo tornano a favorire la ricerca: questa mattina, durante la conferenza stampa con la partecipazione del sindaco Marco Fioravanti, nella sala “De Carolis-Ferri” di Palazzo dell’Arengo è stata presentata la 24ª edizione del “Memorial Alessandro Troiani”.

È fissato per venerdì 9 giugno in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno l’evento a scopo benefico organizzato dalla sezione ascolana dell’A.I.L. (Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma), che oltre alla sua esibizione, vedrà la prestigiosa direzione artistica di Dario “Dardust” Faini. Proprio durante la conferenza di questa mattina, l’artista producer e pioniere della musica classica alternativa ha rivelato i nomi degli ospiti d’eccezione LAZZA e NOEMI, che si uniranno a lui sul palco di Piazza del Popolo per dei live indimenticabili, accompagnati da pianoforte e quintetto d’archi. Oltre a loro, anche un ospite a sorpresa salirà sul palco la sera del Memorial.

Biglietti disponibili a breve.

L’A.I.L. di Ascoli Piceno è un’associazione di volontariato che opera nell’intento di sensibilizzare nei confronti della ricerca e supportare il reparto di Ematologia dell’Ospedale di Ascoli Piceno e vuole divenire un punto di riferimento per i pazienti emopatici del territorio.

Grazie all’evento ogni anno viene ricordata la storia di Alessandro Troiani, ragazzo colpito dalla Leucemia, malattia contro cui ha lottato duramente e che si è battuto affinché nella sua Ascoli fosse istituito un centro di ematologia. Il suo desiderio si è potuto realizzare dopo la sua scomparsa, e oggi, anche grazie a lui, le persone affette da malattie del sangue e dell’apparato linfatico possano trarne beneficio.

Già da diversi anni l’evento vede la straordinaria partecipazione come Direttore Artistico il musicista e producer Dario Dardust Faini.

Dardust è Dario Faini, artista, producer pioniere della musica classica alternativa e pianista italiano tra i più ascoltati al mondo della nuova generazione. La sua musica ha accompagnato eventi di richiamo internazionale come il Superbowl, l’NBA All Star Game, il Keynote Apple e il Flag Handover nella Cerimonia di Chiusura dei Giochi Olimpici di Beijing 2022. Come autore e produttore vanta un palmarés di oltre 70 dischi di Platino e oltre 500 milioni di streams. Dopo essersi esibito al Pala Olimpico di Torino in occasione della 66ª edizione dell’Eurovision Song Contest è Maestro Concertatore della speciale 25esima edizione Notte della Taranta di Melpignano (LE) in Puglia. Nell’autunno del 2022 pubblica, sul mercato internazionale per Sony Masterworks e Artist First, “Duality” doppio album in cui separa le sue due anime, piano solo ed elettronica. A partire dalla primavera 2023 porta il suo Duality Tour nei principali teatri italiani e club europei per poi proseguire tutta l’estate.

Jacopo Lazzarini, in arte Lazza, è un cantante e pianista milanese classe ‘94. Artista del roster Me Next, ha già conquistato 49 dischi di Platino e 41 dischi d’Oro ed è l’artista con più titoli certificati (20) nel 2022 secondo i dati FIMI/GfK. Il suo ultimo progetto discografico “SIRIO” (Island Records, certificato Sesto Disco di Platino) ha totalizzato oltre 1 Miliardo di stream complessivi. “SIRIO” ha registrato il record assoluto di permanenza al #1 della classifica Album FIMI/GfK ed è inoltre il più ascoltato in Italia su Spotify e l’album più venduto nel 2022. Lazza ha recentemente conquistato il 2° posto al Festival di Sanremo con il brano “CENERE”, certificato Triplo Disco di Platino con oltre 100MLN di stream complessivi. Attualmente ai vertici di tutte le classifiche, è l’unico brano sanremese entrato nella Top 50 Global di Spotify. Lazza sta portando le sue hit nei principali palazzetti italiani e all’Arena di Verona con l’Ouver-Tour, andato subito sold out, e da giugno sarà impegnato con il Lazza Ouvertour Summer 2023.

Noemi, all’anagrafe Veronica Scopelliti, è un’artista dalla voce inconfondibile in grado di misurarsi con il pop, il soul, il R’n’B e il blues. Dopo la partecipazione a X Factor, viene presto apprezzata dai critici e dal pubblico, soprattutto grazie al brano inedito “Briciole”, contenuto nell’EP intitolato “Noemi”. Nel 2009 esce il primo album “Sulla mia pelle” con cui raggiungo il suo primo Disco di Platino. Nel 2010 partecipa al Festival di Sanremo con il brano “Per tutta la vita”. E l’anno successivo pubblica l’album Disco di Platino “RossoNoemi”, da cui è estratto il singolo di successo “Vuoto a perdere”. Nell’edizione del 2012 del Festival Noemi raggiunge il terzo posto con “Sono solo parole”. Dal 2013 al 2015 Noemi è protagonista in veste di coach delle prime tre edizioni del talent show The Voice of Italy. Dopo gli album “Made in London” e “Cuore d’artista”, nel 2018 pubblica il suo sesto album in studio “La luna”, il quale mostra due anime ben distinte della cantante, quella più lunatica, elettronica e quella un po’ più classica, blues. Torna in gara al Festival di Sanremo nel 2021 con Glicine che anticipa l’album in uscita il 5 marzo dal titolo Metamorfosi. Il brano ottiene nelle settimane successive il disco di platino e Noemi diventa una delle protagoniste dell’estate con il brano Makumba in duetto con Carl Brave che ottiene il triplo disco di platino. Il 2022 si chiude con un tour di grande successo nei principali teatri italiani, la certificazione oro per l’album “Metamorfosi” e la pubblicazione del nuovo brano “Fuori dai guai” feat. Gemitaiz, espressione del costante desiderio dell’artista di sperimentare, condividere e contaminarsi con la scena hip hop italiana di cui Gemitaiz è uno dei principali esponenti.

https://www.instagram.com/memorialtroiani/

https://www.facebook.com/memorialtroiani