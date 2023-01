Arturo Brachetti al Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno

Sabato 14 e domenica 15 gennaio il noto artista porterà in scena “SOLO, the Legend of quick-change”, uno spettacolo che mette al centro il trasformismo che lo ha reso celebre in tutto il mondo

ASCOLI PICENO – Lo show di Arturo Brachetti sbarca al Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno: sabato 14 e domenica 15 gennaio 2023, il noto artista sarà in scena con “SOLO, the Legend of quick-change”, al termine di una residenza di riallestimento al Massimo ascolano. Lo spettacolo, proposto nella stagione teatrale promossa dal Comune di Ascoli Piceno con l’AMAT e realizzata con il contributo della Regione Marche e del MiC, mette al centro il trasformismo che ha reso Brachetti celebre in tutto il mondo: oltre 60 nuovi personaggi, molti ideati appositamente per questo show, appariranno davanti agli spettatori in un ritmo incalzante e coinvolgente. Non mancheranno i grandi classici come le ombre cinesi, il mimo e la chapeaugraphie, e sorprendenti novità come la poetica sand painting e il magnetico raggio laser. Il mix tra scenografia tradizionale e videomapping permetterà di enfatizzare i particolari e coinvolgere gli spettatori.

“Il Ventidio Basso ospita un altro grande artista – ha detto il sindaco Marco Fioravanti – all’interno di una stagione davvero entusiasmante realizzata insieme all’Amat e con il contributo della Regione Marche e del Ministero. Brachetti non ha bisogno di presentazioni: le sue performance sono famose in tutto il mondo, un mix geniale tra magia e realtà in uno show da non perdere, per bambini e adulti”.

Nel corso degli anni Arturo Brachetti ha ottenuto grande fama internazionale e il suo precedente one man show “L’uomo dai mille volti” è stato visto da oltre 2 milioni di spettatori. I suoi numeri di quick-change sono così veloci da essere imbattuti nel Guinness dei primati. Per informazioni è possibile contattare la biglietteria del Teatro al numero 0736/298770; prevendite biglietti sul circuito Vivaticket, anche on line. Inizio spettacoli: sabato ore 20.30; domenica ore 17.30.

