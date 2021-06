Arquata del Tronto, “Il valore sociale dello sport”: 4 le camminate previste

ARQUATA DEL TRONTO – Dal 3 al 25 luglio 2021 si svolgeranno quattro iniziative che rientrano nel programma delle “Camminate lungo in GADA – Grande Anello di Arquata del Tronto”.

Si tratta di quattro camminate che si svolgeranno sabato 3 Luglio (Anello di Trisungo – partenza ore 9 presso il ponte di Trisungo vicino al bar/minimarket), sabato 10 Luglio (da Borgo a Pretare – partenza dall’Area SAE di Borgo alle 9), sabato 17 luglio (Da Spelonga alla Madonna dei Santi ritrovo alle 9 presso la piazza di Spelonga) e domenica 25 luglio (Dal Rifugio Mezzi Litri a Picchio7 con ritrovo alle 15 presso il Rifugio Mezzi Litri).

La partecipazione è gratuita ma occorre prenotare entro il giovedì precedente la manifestazione contattando il numero 3939365509.

Si tratta di una serie di iniziative realizzate grazie alla collaborazione tra U.S. Acli Marche, Associazione Arquata Potest e A.S.D. Aps Centro Iniziative Giovani, con il patrocinio del Comune di Arquata del Tronto, nell’ambito del progetto “Il valore sociale dello sport” progetto cofinanziato dalla Regione Marche con risorse statali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

“In questi ultimi anni Arquata Potest – dice il presidente dell’omonima associazione Carlo Ambrosi – si è principalmente concentrata sul recupero e la manutenzione dei sentieri storici del territorio, occupandosi anche della realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale. Per una associazione di volontariato è molto impegnativo portare avanti un progetto così ambizioso, per il quale rischia di rimanere indietro una delle fasi principali: quella della promozione del lavoro svolto finora. Siamo pertanto onorati di poter collaborare con una realtà solida e affermata come l’Unione Sportiva Acli Marche che, tramite un ricco programma di escursioni, ci aiuterà sicuramente a far conoscere ulteriormente questi luoghi presso i propri iscritti e non solo”.

“Questa iniziativa – dice il presidente regionale dell’Unione Sportiva Acli Marche Giulio Lucidi – è inserita all’interno del progetto “Il valore sociale dello sport” che abbiamo voluto realizzare in 10 comuni nei quali sono ancora evidenti le tracce del sisma degli anni 20216/2017. Riteniamo che le escursioni e lo sport possano avere un ruolo importante nella valorizzazione di queste zone”.

In caso di pioggia le manifestazioni saranno spostate in altre date.

Durante le escursioni saranno applicati il protocollo e le linee guida U.S. Acli nazionale di contenimento Covid 19.