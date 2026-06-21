Arquata del Tronto, turismo: presentato il nuovo portale VisitSibillini.it

La DMO Sibillini inaugura VisitSibillini.it, strumento strategico per il rilancio turistico dell’Appennino centrale

ARQUATA DEL TRONTO (AP) – È stato presentato ad Arquata del Tronto, nell’ambito della tappa del Festival dell’Appennino, VisitSibillini.it, il nuovo portale turistico della DMO Sibillini, la piattaforma digitale nata per raccontare e valorizzare in modo unitario una delle destinazioni più autentiche nel cuore dell’Appennino centrale.

Alla presentazione hanno partecipato il Commissario Straordinario alla Ricostruzione Guido Castelli, rappresentanti delle istituzioni, i sindaci dei nove Comuni della DMO Sibillini, gli operatori economici, le associazioni e numerosi cittadini. Un’ampia partecipazione che ha testimoniato come il progetto rappresenti il frutto di un percorso condiviso e di una visione comune per il futuro del territorio.

Nel corso dell’incontro, il Commissario Straordinario alla Ricostruzione Guido Castelli ha

evidenziato il valore strategico dell’iniziativa:

“VisitSibillini.it rappresenta un passo concreto nel percorso di rinascita e rilancio dei territori colpiti dal sisma. La capacità di fare rete e di promuovere in modo unitario le eccellenze dei Sibillini è fondamentale per trasformare la ricostruzione in sviluppo stabile e opportunità per le comunità locali.

Un percorso strategico, condiviso e fortemente voluto dal Presidente Acquaroli che ringrazio, fin da quanto ero Assessore alla ricostruzione della Regione Marche”

VisitSibillini.it nasce per essere molto più di un portale turistico. È uno strumento pensato per mettere al centro le persone che vivono e lavorano nei Sibillini: imprenditori, strutture ricettive, ristoratori, guide, produttori, associazioni e tutti coloro che, ogni giorno, contribuiscono a rendere questo territorio accogliente e vivo. Attraverso un racconto condiviso della destinazione, il portale valorizza le esperienze, le competenze e l’identità delle comunità locali, offrendo ai visitatori un unico punto di accesso per scoprire itinerari, attività outdoor, eventi, borghi, tradizioni, produzioni tipiche e opportunità di soggiorno.

La realizzazione di VisitSibillini.it è il risultato di un intenso lavoro di squadra

che ha coinvolto istituzioni, amministrazioni comunali e operatori economici in un percorso di collaborazione senza precedenti. Un confronto costante che ha permesso di gettare le basi di un vero ecosistema turistico, nel quale promozione, accoglienza, servizi e imprese dialogano tra loro in modo coordinato, rafforzando la competitività dell’intera destinazione. L’obiettivo è creare nuove opportunità di crescita per le attività locali attive tutto l’anno, aumentare la permanenza dei visitatori sul territorio e generare valore economico diffuso per le comunità.

La presentazione del portale assume un significato che va oltre il lancio di una nuova piattaforma digitale. Rappresenta un ulteriore passo nel percorso di ricostruzione e rilancio dei territori colpiti dal sisma, nella consapevolezza che il turismo possa diventare uno stabile motore di sviluppo economico e sociale. Investire nella promozione della destinazione significa infatti sostenere il lavoro delle imprese, favorire nuove opportunità occupazionali e contribuire a contrastare lo spopolamento delle aree interne.

Con VisitSibillini.it, la DMO Sibillini consolida una strategia fondata sulla collaborazione tra

pubblico e privato, nella quale il successo della destinazione coincide con la crescita delle persone e delle imprese che la rendono possibile ogni giorno. Un progetto che guarda al futuro, mettendo in rete territori, competenze e comunità per costruire un modello di sviluppo turistico stabile, sostenibile e condiviso.