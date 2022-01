ANPAS Marche, Servizio Civile Universale: disponibili 220 posti

Il bando, riservato ai giovani dai 18 ai 28 anni, è on line e c’è tempo fino al 26 gennaio

MARCHE – ANPAS Marche ospiterà 220 giovani dai 18 ai 28 anni per il servizio civile universale da impiegare in 40 sedi della Regione, su 6 progetti del settore assistenza: Adriaticum 2021, Aesis 2021, Conero 2021, SOS Trasporto Sanitario 2021, Un anno per la vita 2021, Picenum 2021.

C’è tempo fino alle ore 14 del 26 gennaio 2022 per presentare la domanda di servizio civile in una Pubblica Assistenza ANPAS delle Marche, per i candidati è previsto un compenso di 444 euro mensili e l’anno di servizio civile è spendibile nei concorsi pubblici.

220 giovani verranno inseriti nel contesto dell’ANPAS Marche che ad oggi conta 6000 volontari nelle 44 associazioni della Regione formate da Croci Gialle, Croci Verdi, Croci Bianche, Croci Azzurre e Pubbliche Assistenze Avis.

“In un momento storico in cui anche le relazioni umane talvolta troppo spesso passano attraverso il filtro del virtuale, soprattutto in questi ultimi due anni a causa della pandemia – ha dichiarato il Presidente di ANPAS Marche Andrea Sbaffo – è sempre più importante creare le condizioni affinché le giovani generazioni possano interagire con la comunità, creare legami, sentirsi utili ed insieme acquisire competenze spendibili in un futuro lavorativo e non solo.”

I progetti proposti dalle Associazioni ANPAS delle Marche prevedono un monte ore annuo di 1145 ore, 25 ore circa settimanali, che sarà impiegato tra corsi di formazione, affiancamento a personale esperto ed infine nel servizio operativo presso le sedi nei vari compiti assegnati da progetto.

Dal 2002 le Pubbliche Assistenze ANPAS delle Marche offrono la possibilità ai giovani di mettersi in gioco tramite l’esperienza del Servizio Civile. Un’occasione unica di formazione, acquisizione di competenze, crescita personale che solo lo scorso anno ha visto protagonisti circa duecento giovani del territorio marchigiano inseriti in una Associazione Anpas.

Possono presentare la domanda tutti i cittadini dell’Unione Europea ed i cittadini extra UE, regolarmente soggiornanti, nella piattaforma on line https://domandaonline.serviziocivile.it tramite SPID o credenziali certificate.

Le Pubbliche Assistenze ANPAS con progetto a bando sono a disposizione per aiutare i candidati nella presentazione della domanda.

Per ogni informazione è possibile consultare il sito http://www.anpas.org/bando-scn.html o chiamare il numero 071/52398.