Ancona, “VitAttiva – una piazza per la longevità”

Check up gratuito in Piazza Cavour sabato 5 e domenica 6 ottobre con i medici dell’Inrca e di Ospedali Riuniti

ANCONA – Check up gratuito ad Ancona, in Piazza Cavour. Sabato e domenica è il momento di “VitAttiva – una piazza per la longevità”, iniziativa di CNA Pensionati. Mattina e pomeriggio dedicati agli screening gratuiti a cura dei medici dell’Inrca e di Ospedali Riuniti di Ancona.

I check up e gli incontri saranno su: cardiologia, diabetologia, oncologia, fisiatria, dermatologia, urologia, neurologia, oculistica.

«Un weekend importante in cui si ha la possibilità di controllarsi e di confrontarsi con gli specialisti – spiega Maurizio Bertini segretario provinciale Cna Pensionati – Saranno a disposizione della cittadinanza dottori che abbracciano ben otto branche della medicina». L’iniziativa è patrocinata da Regione Marche e Comune di Ancona.

Questo il programma, tra visite e incontri per confronti mirati e personalizzati in appositi gazebo allestiti in piazza.

Dalle 9 alle 12 di sabato mattina saranno presenti il dr. Antonicelli (cardiologia); il dr Cota (dermatologia); la dr.ssa Pierangeli con l’infermiere Pellegrino per incontro sull’urologia; il dr Boccoli per incontro chirurgico. Dalle 15 alle 18 di sabato ci saranno il controllo glicemico e della pressione con la dr.ssa Turchi e l’infermiera Mainardi; l’incontro di riabilitazione – fisiatria con il dr Mercante; lo screening dell’osteoporosi con il dr Mercante e il dr Riccardi; visita senologica con dr Pistelli e dr.ssa De Lisa.

Domenica mattina, dalle 9 alle 12: controllo glicemico e pressione con il dr Lanari, il dr Federici coordinatore del reparto diabetologia dell’Inrca e l’infermiere Nardella; visita dermatologica con il dr Cota; incontro su riabilitazione-fisiatria con il dr Mercante; screening sull’osteoporosi con il dr Mercante e il dr Riccardi. Domenica pomeriggio, dalle 15 alle 18: incontro urologico con la dr.ssa Pierangeli e l’infermiere Pellegrino; incontro neurologico con il dr Pelliccioni; incontro oncologico con dr.ssa Morgese e dr.ssa Mentrasti; incontro e controllo oculistico con dr.ssa Samuele.