Ancona Street Food Festival 2019, dal 14 al 16 giugno al Porto Antico

La quarta edizione del festival dedicato al cibo di strada su ruota con oltre 20 food truck pronti a soddisfare i palati dei visitatori

ANCONA – Da venerdì 14 a domenica 16 giugno 2019, il Porto Antico di Ancona ospiterà la quarta edizione dell’Ancona Street Food Festival. Grigliate, fritti, bombette, olive ascolane, caciucco, moscioli, panelle e tante altre tipicità regionali saranno servite in riva al mare dagli oltre 20 food truck pronti a soddisfare i palati di migliaia di visitatori (12 mila presenze nel 2018).

Un festival delle cucine su ruote, selezionate dalla Raval Family, in collaborazione con Eventeria, in base alla proposta gastronomica, al servizio e all’aspetto estetico. Grazie all’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e al Comune di Ancona, il festival si svolge in uno dei luoghi più suggestivi di tutto il capoluogo dorico, circondato dal Varco San Primiano, dall’Arco di Traiano e dalla Lanterna Rossa, immerso in un’affascinante area di vestigia storiche e artistiche restituita da poco alla città.

Quest’esplosione di gusto si ispira a un’idea nata negli States e focalizzata sul Junk o Fast food, con le cucine che escono in strada per rivitalizzare i luoghi più belli delle città. Un fenomeno in crescita che sta prendendo piede in tutto il mondo, ma che qui viene declinato sul tipico e raffinato gusto italiano, con piatti gourmet e specialità tipiche locali. Giusto per fare qualche esempio, ci saranno i succulenti arrosticini di Abruzzo On The Road, dal Lazio la Gricia di Griciabar Foodtruck, le bontà siciliane di La Panella, gli incredibili hamburger di chianina IGP e cinta senese DOP di Happy Train, la paella del Piranha, il polpo arrosto de L’Apulia, la succosa carne argentina e salsiccia artigianale dell’Osteria Argentina, i fritti di Fritto Dorato e così via tra l’imbarazzo della scelta.

Ma oltre a mangiare bisognerà certamente anche bere. Ecco, quindi, tanta Forst, la birra prodotta in Val Venosta simbolo di tradizione e amore per la natura. Non manca, ovviamente, la musica live, quest’anno dedicata a tre generi diversi: rockabilly i venerdì con The Lucky Strike e The Johnny Clash Project, cumbia il sabato con Los Cumbiamberos e gipsy jazz la domenica con i Gipsy Caravan. Novità di quest’anno la collaborazione con HiP NiC, collettivo nel quale confluiscono alcuni tra i più noti operatori culturali e di intrattenimento presenti ad Ancona e provincia: Associazione Maree / Porto Bello, Nerto, Arci Ancona, Loop Live Club e Bermuda Eventi. Per tutta la durata del festival saranno loro a curare una parte consistente delle attività collaterali, a partire da un mercatino dedicato all’artigianato e alle autoproduzioni, un music truck ricavato da una vecchia roulotte con consolle integrata dalla quale gli chef-djs del collettivo selezioneranno, cucineranno e somministreranno prelibatezze sonore per tutti i palati, alternandosi ai “fornelli”, una visual art area curata dall’artista Annaclara Di Biase e alcuni spettacoli di strada. Presente, come sempre, anche un’area bimbi per intrattenere i più piccoli e far rilassare i genitori.

ORARI

Venerdì 14 giugno:

dalle ore 18 a fino a tarda serata

Sabato 15 giugno:

dalle ore 12 del mattino fino a tarda serata

Domenica 16 giugno:

dalle ore 12 del mattino fino a tarda serata

PROGRAMMA

VENERDÌ 14 GIUGNO

HiP NiC MUSIC TRUCK / 17.00 – 01.00

HiP NiC STAGE / h. 22:00 / Live: Mr. Deadly one BAD man

MAIN STAGE / ROCKABILLY Night / 22.00 Live: Rockabilly Night – The Lucky Strike & The Johnny Clash

SABATO 15 GIUGNO

HiP NiC MUSIC TRUCK /12.00 – 01.00

HiP NiC STAGE / 19.30 / h. 22:00 Live: Three Funky Groov3

MAIN STAGE / CUMBIA NIGHT / 22.00 Live: Cumbia Night – Cristian Gallego y los Cumbiamberos

DOMENICA 16 GIUGNO

HiP NiC MUSIC TRUCK / 12.00 – 01.00

HiP NiC STAGE / h. 19.00 e 21:00 / Live: Bucket Butchers

MAIN STAGE / JAZZ NIGHT / 22.00 Live: Jazz Encounters Night – Gipsyland Orchestra