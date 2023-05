Ancona, al via domani gli eventi del Wine Not?

Prende il via la stagione degli eventi del Wine Not?, il locale del Grand Hotel Palace punto di riferimento per gli amanti del vino e gli appassionati gourmet.Si comincia con la presentazione del libro di Roberto Racca “Me la ricordo come una giornata felice. Pagine di vite e di vino”

ANCONA – La presentazione del libro “Me la ricordo come una giornata felice. Pagine di vite e di vino”, scritto da Roberto Racca, consulente e consigliere di alcune importanti aziende vitivinicole italiane e profondo conoscitore della mappa enologica internazionale, aprirà domani, martedì 23 maggio 2023 la stagione degli eventi del Wine Not?.

L’appuntamento è per le 18.30, quando il locale del Grand Hotel Palace di Ancona, divenuto oramai tappa fissa nel capoluogo marchigiano per gli amanti del vino e gli appassionati gourmet, accoglierà l’autore dell’acclamata opera che intreccia racconti di vita e di grandi vini.

Un volume prezioso che, nel capitolo dedicato alle Marche, si sofferma sulla cantina Umani Ronchi e sul Campo San Giorgio, tra le etichette simbolo della storica azienda di proprietà della famiglia Bianchi Bernetti.

A salire sul palco, per una presentazione in versione talk show, insieme a Racca, ci saranno Alessandro Regoli, direttore di Wine News, testata tra le più autorevoli del settore, e Michele Bernetti, alla guida di Umani Ronchi e titolare con la famiglia del Wine Not?.

Edito da Allemandi Editore per la Collana Allemandi Esplorazioni, “Me la ricordo come una giornata felice. pagine di vite e di vino” è un’opera d’artista, attraverso la quale Racca conduce i lettori alla scoperta del vino inteso come viaggio, uno strumento nobile per distillare, riconoscere e schiarire pensieri e sentimenti. La narrazione scorre appaiata: sulle pagine di sinistra si susseguono racconti di vita dell’autore, mentre le pagine di destra sono dedicate ai vini di carattere e ai caratteri di chi li ha creati.

L’evento sarà seguito da un aperitivo a cura dello chef Leonardo Castaldi, proposto in abbinamento al Campo San Giorgio Conero Riserva 2018, annata pluripremiata, e al Metodo Classico Umani Ronchi prodotto in tiratura limitata.

Si richiede la prenotazione.

Informazioni su costi e ingressi: info@winenotancona.it; http://www.winenotancona.it.