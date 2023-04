Ancona, dal 13 al 16 aprile va in scena “La buona novella” con Neri Marcorè

Al Teatro delle Muse lo spettacolo in cui Marcorè e il regista Giorgio Gallione rinnovano il loro sodalizio artistico nel nome di Fabrizio De Andrè

ANCONA – Dal 13 al 16 aprile 2023 al Teatro delle Muse di Ancona si terrà un nuovo appuntamento della Stagione Teatro e Danza di Marche Teatro 2022/2023. Andrà in scena “La buona novella” (Prima nazionale) con Neri Marcorè . Una produzione di Marche Teatro, Teatro Stabile di Bolzano, Centro d’Arte Contemporanea Teatro Carcano – Milano e del Teatro della Toscana. Gli spettacoli inizieranno alle ore 16.30 alla domenica e alle ore 20.45 gli altri giorni.

Neri Marcorè torna a confrontarsi con Fabrizio De Andrè in un nuovo spettacolo di teatro canzone che fa rivivere sul palcoscenico La buona novella, album pubblicato dall’autore nel 1969.

Dopo il successo di Quello che non ho, Marcorè e il drammaturgo e regista Giorgio Gallione rinnovano il loro sodalizio artistico nel nome del grande cantautore genovese portando in scena il suo primo concept album, costruito quasi nella forma di un’Opera da camera, composto per dar voce a molti personaggi: Maria, Giuseppe, Tito il ladrone, il coro delle madri, un falegname e il popolo.

«Questo spettacolo è pensato come una Sacra Rappresentazione contemporanea che intreccia le canzoni di De André con i brani narrativi tratti dai Vangeli apocrifi cui lo stesso autore si è ispirato. Prosa e musica sono montati in una partitura coerente al percorso tracciato dall’autore nel disco. I brani parlati sottolineano la forza evocativa e il valore delle canzoni originali, svelandone la fonte mitica e letteraria» scrive Gallione. Un’elaborazione che trasforma La buona novella in uno spettacolo originale, tale da venir considerato un ricco patrimonio che può comunque resistere, come ogni capolavoro, anche all’assenza dell’impareggiabile interpretazione del suo creatore.

La Stagione di Marche Teatro è sostenuta da Comune di Ancona/Assessorato alla Cultura, Regione Marche/Assessorato alla Cultura, Ministero della Cultura e Camera di Commercio delle Marche in collaborazione con gli sponsor TreValli e Banco Marchigiano Credito Cooperativo.

CAST

Di Fabrizio De Andrè

Con Neri Marcorè, Rosanna Naddeo

Voce e chitarra Giua Pierantoni

Voce, chitarra e percussioni Barbara Casini

Violino e voce Anais Drago

Pianoforte e voce Francesca Tandoi

Voce e fisarmonica Alessandra Abbondanza

Drammaturgia e regia Giorgio Gallione

Arrangiamenti e direzione musicale Paolo Silvestri

Scene Marcello Chiarenza

Costumi Francesca Marsella

Luci Aldo Mantovani

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Per informazioni sulla biglietteria telefonare al numero 071.52525 oppure inviare una email a biglietteria@teatrodellemuse.org.