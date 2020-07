Anas, Marche: dal 13 luglio chiuso lo svincolo di Castel di Lama in direzione mare

Proseguono i lavori di risanamento della pavimentazione sul raccordo autostradale Ascoli-Porto d’Ascoli

ANCONA – Avanzano i lavori di risanamento profondo della pavimentazione sul raccordo autostradale Ascoli-Porto d’Ascoli, nell’ambito del piano di riqualificazione avviato da Anas (Gruppo FS Italiane) per l’innalzamento degli standard di sicurezza lungo la direttrice.

Nei giorni scorsi è stato ultimato un tratto della carreggiata in direzione mare tra Spinetoli e Monsampolo del Tronto (foto allegate).

A partire da lunedì 13 luglio il cantiere interesserà un nuovo tratto della stessa carreggiata per circa 4,7 km (dal km 8,700 al km 13,430) dove sono stati già eseguiti gli interventi propedeutici. Il transito sarà sempre consentito a doppio senso di marcia in carreggiata opposta, mentre lo svincolo di Ancarano/Castel di Lama sarà temporaneamente chiuso in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione mare/autostrada.

Il completamento di questa fase è previsto entro il 7 agosto.

In alternativa sarà possibile utilizzare gli svincoli di Spinetoli e Maltignano. Il traffico in ingresso direzione mare/autostrada potrà raggiungere gli svincoli alternativi utilizzando la viabilità secondaria adiacente (strada provinciale 11), oppure entrare allo svincolo di Castel di Lama in direzione Ascoli e invertire la marcia utilizzando lo svincolo di Maltignano.

Il piano di manutenzione del raccordo Ascoli-Porto d’Ascoli prevede il risanamento profondo della pavimentazione per l’intera estensione dell’arteria, con realizzazione di asfalto drenante, miglioramento delle pendenze e delle opere idrauliche al fine di elevare lo standard di servizio e il livello di sicurezza dell’infrastruttura in caso di pioggia.

