Alberto Cartuccia Cingolani in concerto oggi a Ponzano di Fermo

Nell’ambito di Armonie della sera 2026 uno dei più apprezzati giovani talenti delle Marche in programma nella Chiesa di San Marco a Ponzano di Fermo

PONZANO DI FERMO – Armonie della sera – international concert series – ha più che mai offerto, nella sua XXII edizione, concerti diversificati e di grande spessore apprezzati da un folto pubblico che oramai ben conosce la rassegna legata ai luoghi d’incanto delle Marche e di tutta Italia. Per l‘unico concerto della rassegna previsto a Ponzano di Fermo sarà il giovanissimo Alberto Cartuccia Cingolani a proporre un recital pianistico di grande varietà che potrà evidenziare quanto sia già avanzata la sua strada nella Musica, nonostante la sua età di soli 9 anni. Un talento che lo ha già portato in numerose trasmissioni televisive e lo ha visto vincitore di numerosi concorsi pianistici.

Nel programma di Alberto Cartuccia Cingolani figurano pagine importanti come il Concerto Italiano di Johann Sebastian Bach, le incantevoli Variazioni K.265 Ah, vous dirai-je, maman di Wolfgang Amadeus Mozart o la Sonata n.25 op.79 di Ludwig van Beethoven, unitamente a pagine di Franz Liszt, Claude Debussy, Frederic Chopin, Camille Saint-Saens, Sergey Rachmaninov e pure un piccolo brano composto per l’occasione dal direttore artistico Maestro Marco Sollini e dedicato ad Alberto: Petite Piece op.62. “Sono felice di ospitare un talento “di casa nostra” come Alberto – afferma il M° Marco Sollini – che è un prezioso esempio di come già in un’età precocissima si possa canalizzare un amore per l’arte e coltivare un talento con impegno e dedizione quotidiana, certamente non semplice a quell’età ma davvero speciale.

La strada della Musica unisce tante necessità e dona infinita bellezza che ancora, ahimè, molti non riescono a comprendere. Ma il “fuoco sacro” dell’arte è un dono speciale che deve essere coltivato con grande cura e certamente un impegno per la famiglia”.

Il concerto avrà luogo nella Chiesa di San Marco a Ponzano di Fermo, martedì 18 agosto, alle ore 21.15.

Prevendita dei biglietti su www.liveticket/armoniedellasera.it