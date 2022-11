75° Anniversario Polizia Stradale, incontro con gli studenti di Civitanova

La Polizia Stradale di Macerata ha condiviso l’evento con gli alunni del Liceo ”Leonardo da Vinci” di Civitanova

CIVITANOVA MARCHE – Ieri la Polizia Stradale ha celebrato il 75° Anniversario della sua fondazione.

Specificamente la Polizia Stradale di Macerata ha deciso di condividere l’evento con circa 300 alunni presso l’Auditorium del Liceo ”Leonardo da Vinci” di Civitanova Marche, allo scopo di infondere nel mondo studentesco l’importanza del rispetto delle norme sulla circolazione stradale.

L’evento, che si è svolto alla presenza di altre Autorità civili e militari, è stato anticipato dai saluti del Questore di Macerata, Dott. Vincenzo Trombadore e del Sindaco di Civitanova Marche, Dott. Fabrizio Ciarapica.

Nel corso della mattinata, sono state affrontate tematiche che hanno avuto l’obiettivo principale di responsabilizzare gli studenti sulla SICUREZZA STRADALE.

Una particolare attenzione è stata rivolta alla corretta condotta al volante da parte dei neo-patentati ed alla guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti.

La proiezione di video studiati appositamente per i giovani spettatori ha suscitato particolare attenzione ed interesse, risultando un elemento determinante della giornata formativa.

Particolare attenzione è stata data poi ai servizi sulle “Stragi del sabato sera”, con un particolare cenno ai risultati relativi all’ultimo fine settimana, in cui sono state ritirate 16 patenti per guida in stato di ebrezza alcolica e sotto effetto di sostanze stupefacenti.