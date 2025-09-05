“Wine O’ Clock” e “Note di Rinascita” a Mombaroccio

Sabato 6 e domenica 7 settembre, nel suggestivo borgo di Mombaroccio, “Wine O’ Clock” e “Note di Rinascita” tra vino, arte e musica

MOMBAROCCIO (PU) – La Pro Loco Mombaroccio con la collaborazione di Confcommercio Marche Nord organizza la prima edizione di “Wine O’ Clock”, un evento per celebrare il vino, l’arte e la musica. L’appuntamento è nell’affascinante borgo di Mombaroccio, perla dell’Itinerario della Bellezza, sabato 6 e domenica 7 settembre.

A Palazzo Del Monte, si potranno scoprire le opere d’arte di Renato Arzeni, assistere allo spettacolo dello “scalpellino” Dario Battistoni al lavoro, ammirare le foto d’autore di Rodolfo Pompucci e scoprire i segreti del Ricamo tradizionale. All’interno del programma anche due momenti di grande musica: la rassegna “Note di Rinascita” propone a teatro una serata blues e una di lirica.

Sempre nel cuore del centro storico, dalle 16 alle 23: mercatino dell’eccellenze agroalimentari e artigianali, spazio espositivo e degustazioni di vini locali, area ristoro con tipicità.

Sabato alle 19 la presentazione delle cantine ospiti, brindisi di benvenuto, interventi dei produttori e saluto delle autorità locali.

Il Teatro Comunale alle 20 ospiterà il Concerto Blues con: Alessandro Saffioti (pianoforte e direttore artistico) e Manuela D’Ubaldro (cantante Blues).

Domenica, alla stessa ora, è in programma il concerto lirico con il tenore Alessandro Moccia e il pianista Valentino Bastianelli. Madrina dell’evento Francesca Sassu, maestro e mezzo soprano.

L’evento è stato presentato presso la sede di Confcommercio Marche Nord.

“Ci apprestiamo a vivere – ha esordito il direttore Agnese Trufelli – un lungo e interessante week-end nel meraviglioso centro storico di Mombaroccio, tra i Comuni del nostro progetto di promozione turistica ‘Itinerario della Bellezza’. Tanti appuntamenti animeranno il borgo, tra arte, musica, enogastronomia e tipicità. E lunedì prossimo torna ‘I Sapori del Borgo’: la cena itinerante che organizziamo anche quest’anno durante la quale si potranno degustare tante prelibatezze locali, accompagnate dai vini del territorio, preparate da quattro ristoranti-agriturismi di Mombaroccio”.

Ha proseguito il direttore artistico di ‘Note di Rinascita: “Un progetto ambizioso che porta la musica nel territorio per valorizzarlo. Lo facciamo all’interno di “Wine O’Clock”: una bellissima sinergia per due giornate tra musica, arte e tipicità”.

“E’ un evento al quale teniamo molto – ha sottolineato il presidente della Pro loco Mirko Ciaffoni – che contribuirà a valorizzare il centro storico, i luoghi più belli e il nostro patrimonio storico culturale, come i musei che quest’estate hanno fatto registrare un’ottima affluenza di visitatori: oltre 2000”.

Alla presentazione hanno partecipato anche Francesca Sassu, Alessandro Moccia e Manuela D’Ubaldro.