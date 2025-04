Week end Gastronomici di primavera, dal 13 aprile all’8 giugno 2025

La manifestazione per gustare e scoprire il territorio riguarderà 40 ristoranti di 27 località della provincia di Pesaro Urbino e del Montefeltro

PESARO – Un viaggio all’insegna del gusto e della bellezza che da oltre quattro decenni valorizza e promuove ristorazione e territorio, attirando un numero sempre crescente di gastronauti.

Con l’edizione primaverile, si apre il 42esimo anno dei Week end Gastronomici, una delle manifestazioni più longeve e di successo della intera regione Marche, promossa e curata come sempre da Confcommercio Marche Nord insieme a Fipe associazione Ristoratori Pesaro Urbino.

Dal 13 aprile all’8 giugno, in 40 ristoranti di 27 località della provincia di Pesaro Urbino e del Montefeltro, una immersione tra sapori e tradizioni, gustando menù di qualità a prezzi promozionali, ma anche nella bellezza di un territorio incantevole.

Itinerari nell’entroterra della provincia di Pesaro e Urbino e nel Montefeltro, non a caso il sottotitolo.

Un territorio da scoprire accompagnati dal libretto-guida, che oltre a tutte le informazioni sui ristoranti e ai menù, riporta utilissimi suggerimenti su monumenti, chiese, paesaggi da ammirare. Un invito a conoscere la provincia di Pesaro e Urbino dal punto di vista del territorio e della cucina. In particolare si è dato risalto ai 28 Comuni che aderiscono al progetto di promozione e valorizzazione turistica di Confcommercio “Itinerario della Bellezza”.

La nuova edizione è stata presentata presso sede dell’associazione.

“Confcommercio – ha esordito il presidente Angelo Serra – ha saputo creare un evento che ha contribuito ad elevare la qualità della ristorazione nel nostro entroterra e ha promosso, valorizzato e pubblicizzato ristoranti e località. Perché grazie ai Week End Gastronomici molti borghi e paesi del territorio sono usciti dalla marginalità e dall’anonimato; hanno potuto godere di una visibilità che ha consentito anche lo sviluppo turistico dell’entroterra. Per questo successo vogliamo ringraziare i partner che ci hanno accompagnato e ci accompagnano in questa avventura”.

“Oggi come 42 anni fa – ha proseguito il direttore Agnese Trufelli – due sono gli obiettivi principali di questa iniziativa così longeva e di successo: valorizzare la cucina, i piatti, le tante eccellenze enogastronomiche del territorio e i ristoranti dell’entroterra e legare i piaceri della tavola a occasioni di conoscenza di luoghi suggestivi. Ogni anno riscontriamo la soddisfazione di ristoratori e dei clienti per il rapporto tra qualità e prezzo. E’ proprio questo il motivo principale del successo. Un evento capace di destagionalizzare l’offerta turistica e di rappresentare un sostegno economico concreto per la ristorazione, e importante anche per combattere l’abusivismo nel settore”.

Per la vicepresidente Barbara Marcolini: “I Week-end Gastronomici promuovono il territorio a 360 gradi e rappresentano un sostegno economico concreto particolarmente prezioso in questo periodo. I ristoranti svolgono anche un ruolo sociale importantissimo nei piccoli centri e anche per questo il settore va aiutato”.

Ha continuato il presidente dell’associazione Ristoratori Mario Di Remigio: “Questa è una manifestazione alla quale i ristoratori aderiscono sempre con molto piacere. E i ristoranti da parte loro valorizzano le tante eccellenze enogastronomiche del territorio. Una occasione da cogliere al volo perché è possibile degustare menù di assoluta qualità a prezzi promozionali”.

Ha concluso il presidente di RivieraBanca Fausto Caldari: “Con Confcommercio abbiamo un rapporto di stima, fiducia e collaborazione, che ci ha portato a essere partner di iniziative pensate e costruite a favore della nostra comunità. I Week End Gastronomici favoriscono l’afflusso dei visitatori nelle aree interne del territorio, la visita ad antichi borghi attraverso la riscoperta dei sapori della tradizione. Sosteniamo con entusiasmo questa longeva iniziativa nella bellissima provincia di Pesaro Urbino e nel Montefeltro”.

I Week end Gastronomici sono realizzati grazie al sostegno della Camera di Commercio delle Marche, agli Enti Bilaterali Provinciali del Commercio e del Turismo, a RivieraBanca, Gruppo Hera e Teamsystem.

Il libretto-guida è consultabile e scaricabile nel sito confcommerciomarchenord.it.

PER PARTECIPARE AI “WEEK END GASTRONOMICI 2025” OCCORRE PRENOTARSI TELEFONICAMENTE, ALMENO DUE GIORNI PRIMA DELLA DATA IN CALENDARIO, DIRETTAMENTE AI RISTORANTI PRESCELTI, INDICANDO IL NUMERO DEI PRESENTI. IL SUCCESSO RISCOSSO DALL’INIZIATIVA HA EVIDENZIATO LA NECESSITÀ DI UNA TEMPESTIVA PRENOTAZIONE BEN PIÙ ANTICIPATA RISPETTO AL TERMINE SEGNALATO, POICHÉ ALCUNI ESERCIZI COPRONO SPESSO LE PROPRIE POSSIBILITÀ DI SISTEMAZIONE GIÀ SETTIMANE PRIMA. LA PRENOTAZIONE È IMPEGNATIVA PER L’ESERCENTE, MA ANCHE PER IL CLIENTE, CHE POTREBBE ESSERE CHIAMATO A RISPONDERE DEL DANNO EMERGENTE, DERIVANTE AL GESTORE, DALL’EVENTUALE MANCATA PRESENZA SENZA TEMPESTIVA DISDETTA. IL CARATTERE ECCEZIONALE DELL’INIZIATIVA NON CONSENTE AGLI OPERATORI DI PRATICARE SCONTI PER “BAMBINI” CHE OCCUPANO UN POSTO A TAVOLA O SONO PRESENTI IN SALA