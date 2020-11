Webinar su sostenibilità ambientale: ecco quando

Il seminario affronta il tema con l’obiettivo di garantire le giuste proporzioni tra tutela ambientale e attività produttive del territorio

JESI – Lunedì 23 novembre alle 10,30 si terrà, dalla sala di web-conference della cantina Moncaro il webinar: “Sostenibilità ambientale e qualita’ delle produzioni per la tutela culturale e turistica del territorio”.

“Continua la serie di Marche Webinars di Hesis – spiega Riccardo Strano, Presidente Hesis srl – Il seminario on line affronta temi della sostenibilità ambientale con l’obiettivo di garantire le giuste proporzioni tra tutela ambientale ed attività produttive del territorio. Il mantenimento di questo virtuoso equilibrio deve comunque fungere da volano dell’economia quale indispensabile presupposto di garanzia per livelli occupazionali. Il webinar tende in particolare a mettere in evidenza la consapevolezza delle istituzioni e delle realtà imprenditoriali e non solo, sulle ricchezze culturali, artigianali, turistiche e produttive che caratterizzano le Marche in Italia ed all’estero, quale sinonimo di grande rispetto per l’ambiente e per l’ecosistema. Ne sono esempio le numerose bandiere blu, vele Legambiente e Touring club, bandiere arancioni”.

“La Tutela ambientale è sempre più al centro delle agende politiche degli Stati – sottolinea Salvatore Piscitelli, consigliere di Hesis e moderatore dell’incontro – Il webinar sarà utile, in particolare, per un approfondimento sugli strumenti legislativi attuali e in via di predisposizione sia sul piano nazionale che regionale. È importante capire come l’economia circolare così tanto evocata possa davvero incidere sullo sviluppo economico ed in particolare su attività quali il turismo, la. Cultura e le produzioni di qualità, attività che sono fondamentali anche in una prospettiva di rilancio dell’economia marchigiana”.

Interverranno all’incontro Riccardo Strano, Presidente di Hesis, Alessandra Gallone, Senatore e componente della XIII Commissione Ambiente nonché Responsabile Nazionale Ambiente di Forza Italia, Stefano Aguzzi, Assessore all’Ambiente della Regione Marche, Mirko Bilo’, consigliere regionale e componente della II Commissione Sviluppo Economico, Luigi Cerioni, Presidente della Provincia di Ancona. Moderatore dell’incontro Salvatore Piscitelli, Consigliere di Hesis.

Il link per assistere al webinar: https://terrecortesimoncarosoccoopagr.my.webex.com/webappng/sites/terrecortesimoncarosoccoopagr.my/meeting/download/dbee7ca9b21b73e922133b412dd83f94