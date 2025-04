Venerdì Santo a San Severino, via Crucis da piazza Del Popolo al convento Colpersito

SAN SEVERINO MARCHE – Tradizionale via Crucis del Venerdì Santo questa sera (venerdì 18 aprile 2025) organizzata dal Centro di Esperienza e di Formazione Francescana del convento dei Cappuccini di Colpersito insieme ai vari gruppi di fede della città di San Severino Marche che animeranno anche le meditazioni scritte dalle sorelle Clarisse per l’evento dal titolo: “La Via della Speranza”.

Ritrovo e partenza dalla chiesa giubilare di San Giuseppe, in piazza Del Popolo, al termine della celebrazione della Passione fissata per le ore 20. Il cammino proseguirà fino alla chiesa di San Salvatore in Colpersito.