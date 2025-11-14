A Urbino domani il Gran Galà delle Pro Loco Unpli

Presso il Teatro di Urbino una serata di festa per celebrare il lavoro delle Pro Loco della provincia di Pesaro Urbino e per dare il via a “Il Natale che non ti aspetti”

URBINO – Torna l’appuntamento con il Gran Galà delle Pro Loco Unpli, in programma sabato 15 novembre alle ore 18 nel suggestivo scenario del Teatro di Urbino, per celebrare il lavoro e l’impegno delle oltre 20 Pro Loco della provincia di Pesaro Urbino che ogni anno danno vita alla manifestazione diffusa “Il Natale che non ti aspetti”.

La serata, condotta da Simona Zonghetti, si aprirà con un invito alla riflessione attraverso un monologo dedicato dall’associazione culturale “Luoghi comuni” a sensibilizzare il pubblico sul tema della violenza sulle donne. A seguire, l’ingresso della presentatrice che lancerà il video-sintesi dell’edizione 2024, un racconto per immagini delle emozioni, dei volti e delle iniziative che hanno animato i borghi e le piazze del territorio.

Il momento successivo sarà dedicato agli interventi istituzionali: porteranno i saluti il sindaco del Comune di Urbino, Maurizio Gambini, e l’assessore alla Cultura, Lara Ottaviani, seguiti dai rappresentanti della Regione Marche, di CNA, Confcommercio e Confesercenti, e dai rappresentanti di Aspes e BCC Pesaro.

Spazio poi alla musica con l’esibizione della cantante Susanna Polzoni, cui seguiranno gli interventi del presidente Unpli Marche, Marco Silla, dei rappresentanti delle Unpli provinciali e del presidente Unpli Pesaro Urbino, Matteo Martinelli.

A portare il sorriso sul palco sarà la Compagnia Dialettale Urbinate, protagonista di un divertente momento teatrale che condurrà il pubblico alla seconda parte della serata, dedicata alle novità dell’edizione 2025: dalla lotteria che mette in palio ricchi premi al contest dedicato al presepe o al villaggio di Natale più bello.

Durante questo momento verranno presentate le date e gli eventi natalizi delle singole Pro Loco Unpli.

A seguire, sul palco l’esibizione del coro gospel “Omaigod”, che accompagnerà il pubblico verso il gran finale.

La serata si concluderà con un invito a seguire tutte le novità su www.ilnatalechenontiaspetti.it e sui canali social ufficiali della manifestazione. Un modo per chiudere idealmente il sipario sul Galà e aprire ufficialmente la stagione natalizia più attesa della provincia di Pesaro Urbino.

L’evento, giunto alla seconda edizione, vedrà anche la partecipazione di alcune attività artigianali del territorio che cureranno un buffet dedicato, frutto della partnership tra CNA Pesaro Urbino e Unpli Pesaro Urbino. Un connubio all’insegna della valorizzazione delle eccellenze locali, della creatività e dello spirito di comunità che da sempre caratterizzano questa manifestazione.