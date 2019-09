Univpm e Lega del Filo d’Oro, firmata la convenzione

È stata firmata e presentata mercoledì 4 settembre 2019 la nuova collaborazione tra l’Università Politecnica delle Marche e la Lega del Filo d’Oro.

ANCONA – È stata firmata e presentata mercoledì 4 settembre 2019 la nuova collaborazione tra l’Università Politecnica delle Marche e la Lega del Filo d’Oro con lo scopo di proseguire un rapporto nel quale le attività di ricerca e didattica dell’UnivPM e le attività della Lega del Filo d’Oro, da oltre 50 anni punto di riferimento in Italia per le persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali, possano integrarsi e rafforzarsi reciprocamente.

L’accordo prevede attività di collaborazione scientifica, favorendo studi e ricerche su progetti specifici e la possibilità di partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali e internazionali; attività di consulenza didattica, con l’organizzazione da parte della Lega del Filo d’Oro di seminari e conferenze con il coinvolgimento dell’UnivPM oltre che la possibilità di contratti integrativi di insegnamento per i dipendenti e i collaboratori dell’Ente. A queste si aggiungono l’attività di ricerca e formazione e la consulenza tecnica.

La Lega del Filo d’Oro si rende inoltre disponibile, per argomenti di reciproco interesse, a istituire e finanziare borse o premi di studi e programmi di ricerca. L’UnivPM, avvalendosi dei propri dipartimenti, si impegna per quanto concerne l’aggiornamento scientifico e professionale dei dipendenti dell’Associazione e le attività organizzative e didattiche per la formazione di personale paramedico ed educativo.

Il Rettore Sauro Longhi: “L’Università Politecnica delle Marche mette al centro delle proprie attività didattiche e di ricerca, sempre le persone, soprattutto quando queste hanno bisogno di assistenza per affrontare le fragilità che la vita presenta. Lo facciamo per la longevità attiva, con le tante specializzazioni in campo medico e riabilitativo e con la Lega del Filo d’Oro, contribuendo alla definizione di servizi innovativi, contributi organizzativi e, quando utili, fornendo loro metodologie e tecnologie che facilitino l’interazione e la relazione con le bambine, bambini e ospiti presso i centri dell’associazione. Questa convenzione ha lo scopo di finalizzare tutto questo e dar modo anche ai nostri studenti interessati di svolgere attività di tirocinio formativo. Personalmente sono onorato di poter collaborare con questo prestigioso ente, tra i migliori del mondo, che ha sede nella nostra regione”.

“La collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche ha contribuito molto alla crescita e allo sviluppo dell’Associazione – dichiara Rossano Bartoli, Presidente della Lega del Filo d’Oro, – consentendoci di raggiungere risultati importanti sia in ambito tecnico che gestionale. Mi auguro che in futuro questa sinergia possa ulteriormente rafforzarsi con l’obiettivo di divenire sempre più risorsa per il territorio regionale e nazionale”.

La collaborazione tra la Lega del Filo d’Oro e l’Università Politecnica delle Marche è di lunga durata e nasce nel 1978 nell’ambito della consulenza clinica e dell’attività tecnico scientifica nel campo della pluriminorazione psicosensoriale, per proseguire nella gestione amministrativa con riferimento particolare al controllo di gestione e all’attività di raccolta fondi.

Responsabili della nuova convenzione, per l’UnivPM il Direttore del CRISS, prof.ssa Maria Giovanna Vicarelli, per la Lega del Filo d’Oro il Direttore Generale dott. Daniele Bonifazi presenti alla conferenza stampa insieme a Luisiana Sebastianelli vice Presidente della Lega del Filo d’Oro e il prof. di Marketing Silvio Cardinali.