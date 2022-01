“Una Piazza d’altri Tempi”, il 30 gennaio in piazza Del Popolo a San Severino

SAN SEVERINO MARCHE – Domenica prossima (30 gennaio) torna, in piazza Del Popolo, a San Severino Marche l’appuntamento con la mostra mercato di antiquariato, hobbistica e artigianato “Una Piazza d’altri Tempi”.

L’iniziativa, promossa dal Comune di San Severino Marche in collaborazione con la Pro Loco, è in programma nelle quinte domeniche del 2022 (30 gennaio, 29 maggio, 31 luglio e 30 ottobre).

Il comando della Polizia Locale ha predisposto in proposito specifica Ordinanza che vieta il transito e la sosta dei veicoli in piazza Del Popolo, dalle ore 7 alle 21, dal civico numero 19 al civico numero 45 e nel tratto compreso tra via Garibaldi e via Ercole Rosa. Di conseguenza viene anche prescritto il divieto di svolta a destra da via Massarelli in via Nazario Sauro, e il divieto di circolazione in via Garibaldi, eccetto i residenti. I veicoli in difetto saranno rimossi. Sono esclusi dal provvedimento gli espositori che dovranno avere esposto sul cruscotto apposito pass rilasciato dagli organizzatori.

In piazza Del Popolo sarà comunque possibile accedere con ingresso da via Bartolomeo Eustachio e uscita in via Ercole Rosa.