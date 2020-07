Turismo culturale e sostenibile: Raffaello Sanzio e le Marche: diretta streaming dalle Scuderie del Quirinale

Presidente Ceriscioli: ”Testimonial che raccontano la bellezza del nostro territorio”

ANCONA – “Finalmente Raffaello può essere celebrato. Oggi siamo qui alle Scuderie del Quirinale dove si sta tenendo questa bellissima mostra con 24 dipinti, i disegni e bozzetti. Una presentazione straordinaria di questo immenso artista marchigiano patrimonio del mondo. A questo evento si aggiunge la presentazione da parte della Zecca dello Stato delle due monete, una in oro e una in argento con il profilo di Raffaello su un lato e sull’altro l’incisione dell’affresco della Scuola di Atene. E’ un momento di grande emozione che tiene insieme l’anniversario dei 500 anni dalla scomparsa dell’artista e la ripartenza dopo un periodo di blocco.