“Troiane” di Euripide al teatro Gentile da Fabriano

Il 16 gennaio prossimo andrà in scena lo spettacolo in cui Andrea Chiodi, con la collaborazione della drammaturga Angela Demattè, rilegge la grande epopea degli sconfitti troiani.Produzione del Centro Teatrale Bresciano

FABRIANO (AN) – Il 16 gennaio 2022, al termine di una residenza di riallestimento al Teatro “Gentile da Fabriano”, andrà in scena “Troiane” di Euripide, adattamento di Angela Demattè, con Elisabetta Pozzi e Graziano Piazza, Federica Fracassi, Francesca Porrini, Alessia Spinelli, per la regia di Andrea Chiodi.Lo spettacolo rientra nella Programmazione del Gentile da Fabriano promossa dal Comune di Fabriano, da Amat/Associazione Marchigiana Attività Teatrali con il contributo di Ministero della Cultura e di Regione Marche.

“Come si può rappresentare oggi una tragedia dopo averne vissuta una ma senza averla vista, senza aver compianto i morti?” Con queste parole Angela Demattè s’interroga sul senso di rappresentare oggi il testo di Euripide, una riflessione che trova risposta nelle parole di Andrea Chiodi: “Se vogliamo trovare uno spiraglio, un fiato di speranza io la ritrovo in quell’inizio di Ecuba in cui la regina dice: “Dobbiamo alzare la testa…”. Ecco, dobbiamo alzare lo sguardo, sollevare la testa e provare ad andare oltre la tragedia, non andrà tutto bene, ma andrà tutto secondo un bene misterioso che noi cerchiamo di indagare.”

Con queste premesse Andrea Chiodi, con la collaborazione della drammaturga Angela Demattè, rilegge la grande epopea degli sconfitti troiani – paradigma straziante e altissimo di ogni vinto nella Storia – uno dei più grandi capolavori del canone occidentale.

Lo spettacolo affronterà i grandi temi che attraversano la storia e il pensiero della civiltà europea, che oggi risultano molto vicini ai tempi che stiamo vivendo: il rapporto tra essere umano e destino, il lutto e il compianto, i legami familiari e tra generazioni che eventi enormi e dolorosi travolgono, lasciando chi resta nello smarrimento e nella affannosa ricerca di un senso.

Oggi 10 e domani 11 gennaio in vendita i mini abbonamenti ai due spettacoli di prosa della stagione 2022 del Teatro Gentile di Fabriano. La vendita si svolge presso la biglietteria del Teatro Gentile (0732 3644) dalle ore 16 alle ore 20.