Ciclismo, a Fermo si corre il Trofeo Giovanile Monturanese

La gara é in programma il 29 agosto a Fermo nel kartodromo Dino Ferrari: percorsi più giro da 850 metri a seconda delle categorie

FERMO -Perfezionati gli ultimi dettagli, la prima edizione del Trofeo Tranceria Andrenacci Giacomo-Trofeo Giovanile Monturanese sta per entrare nel vivo grazie all’organizzazione dell’ ASDC Monturanese del presidente Blandino Trocchianesi che darà vita al primo evento giovanile under 13 del dopo lockdown nel territorio fermano.

Giovanissimi in pista, sabato 29 agosto a Fermo, presso il kartodromo Dino Ferrari al cui interno verranno percorsi più giri di 850 metri cadauno in base alle categorie: 2 giri per la G1, 5 giri per la G2, 7 giri per la G3, 10 giri per la G4, 14 giri per la G5 e 18 giri per la G6 con ritrovo presso il kartodromo alle 14:30 e inizio delle gare a partire dalle 16:00.

Durante la manifestazione verranno messe in atto tutte le disposizioni anti Covid-19 impartite dalla Federazione Ciclistica Italiana e dalla Regione Marche.