Traffico droga, arrestato nigeriano gravato da ordine di custodia cautelare della Procura di Macerata

ANCONA – 2 persone arrestate, 1 persona denunciata, 1584 persone identificate, 280 servizi di vigilanza nelle stazioni ferroviarie e di scorta a bordo di treni viaggiatori, 126 convogli scortati. Questo il bilancio dell’attività posta in essere dagli uomini della Polizia di Stato del Compartimento Polizia Ferroviaria per le Marche, l’Umbria e l’Abruzzo di Ancona nel corso della settimana appena trascorsa.

In particolare, l’11 settembre gli Agenti della Sezione Polfer di Foligno hanno tratto in arresto un cittadino nigeriano gravato da un ordine di custodia cautelare in carcere emesso dalla Procura della Repubblica di Macerata il 7 settembre per reati legati al traffico internazionale di sostanze stupefacenti.