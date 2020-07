“Le torri medioevali ad Ascoli”, il 20 luglio la camminata

ASCOLI PICENO – E’ entrato nel vivo il progetto “Salute in cammino” che ogni lunedì propone alle 21, con partenza da Piazza Arringo, un interessante itinerario culturale.

Si tratta di una iniziativa dell’U.S. Acli Marche, dell’Assessorato alla cultura del Comune di Ascoli Piceno, della Fondazione Carisap e di Qualis Lab.

Il tema dell’ultima camminata, coordinata dalla guida turistica abilitata Valentina Carradori, è stato “Le arti e i mestieri delle comunità straniere ad Ascoli”.

I partecipanti hanno potuto attraversare varie zone della città (per esempio fermandosi in Piazza Simonetti, in Piazza Ventidio Basso, in via del tedesco, in via dei tessitori, lavatoio di Porta Cappuccina) ricevendo informazioni ad esempio su albanesi, tedeschi e schiavoni, sui mestieri legati alla produzione dei panni ascolani e sulle chiese dove erano conservate le opere fatte realizzare dalle comunità straniere.

Lunedì 20 luglio, invece, il tema della serata sarà “Le torri medioevali ad Ascoli”.

La partecipazione al progetto “Salute in cammino” è gratuita, ma in applicazione del protocollo e delle linee guida dell’U.S. Acli nazionale di contenimento Covid19 è obbligatoria la prenotazione (esclusivamente attraverso un messaggio con i propri dati anagrafici al numero 3939365509) per un massimo di 50 partecipanti.