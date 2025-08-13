A Torre San Patrizio domani “Torre di Stelle Naturalmente Fantastica”

La notte di Ferragosto, al Parco di Villa Zara di Torre San Patrizio, “Torre di Stelle Naturalmente Fantastica” accende l’estate dell’entroterra fermano con un evento per tutti, dalla sera fino alla mattina

TORRE SAN PATRIZIO (FM) – Il Comune di Torre San Patrizio e la Pro Loco presentano l’evento clou dell’estate: giovedì 14 agosto dalla sera fino alla mattina la rassegna “Torre di Stelle Naturalmente Fantastica!” offre un programma ricco e per tutte le età.

Dopo la riuscitissima passeggiata di venerdì scorso, che ha permesso di scoprire le bellezze del paese in una intensa passeggiata narrata, nella notte più lunga dell’estate, l’appuntamento, con ingresso gratuito, si terrà al Parco Villa Zara a partire dalle ore18,00 con il calar del sole e si concluderà il giorno seguente con un concerto all’alba.

Gli stand gastronomici a cura della Pro Loco, offriranno l’opportunità di cenare immersi nell’atmosfera del parco. Per i più piccoli, ci sarà l’animazione e il truccabimbi a cura del Gruppo Zero – Claun Care Therapy.

Programma

La serata del 14 agosto si aprirà alle 18,00 con “Stelle a domicilio”, un’osservazione guidata delle stelle al telescopio con l’astrofilo e astrofotografo Cristian Fattinnanzi. A seguire, dalle 19,30, “La musica Viaggia fino alle stelle” vedrà esibirsi i musicisti Lorenzo Girelli, Lucio Matricardi e Michele Sperandio che accompagneranno il pubblico in più momenti nel corso della serata.

Alle 21,30 andrà in scena lo spettacolo di teatro, musica e danza “Il surreale nella valigia” con Leila Ghiabbi e Mattia Buonaventura De Minicis che doneranno stupore al pubblico. La serata proseguirà con le emozioni dello “Spettacolo di sabbia” di Paola Saracini. Alle 22,30 circa, una seconda osservazione del cielo, in particolare delle stelle e della luna con Cristian Fattinnanzi, mentre dalle 23,30-24,00, la notte si chiuderà con il suggestivo “Concerto di Gong” con Vito Lo Savio e Mauro Pascucci, offrendo una meditazione sonora prima di trascorrere la notte in tenda o sacco a pelo per chi vorrà fermarsi.

La mattina del 15 agosto

si aprirà alle 05,30 con ” L’Alba nella musica”, un concerto che accompagnerà il sorgere del sole nello splendido senario del parco, con protagonisti il pianista Samuele Giacomozzi e il fisarmonicista Daniele Cococcioni. Anche questo evento, inclusa la colazione, è gratuito.

La rassegna è stata promossa per animare l’estate della cittadina e trova il suo culmine proprio nella notte di Ferragosto, trasformando il Parco Villa Zara in un palcoscenico a cielo aperto da vivere in tre momenti diversi: dal tramonto, alla notte, fino all’alba. Grazie alla musica, al teatro, all’arte, alla suonoterapia, l’affascinante osservazione delle stelle, l’evento rappresenta un’occasione perfetta da vivere in piena estate.

I momenti proposti sono stati pensati anche per i turisti che dalla costa vorranno raggiungere l’entroterra fermano, godendo della tranquillità e del fresco offerti dal parco, immergendosi nelle atmosfere di una Regione come le Marche che ha molto da proporre. Anche i camperisti avranno l’opportunità di parcheggiare nei pressi di Vila Zara. Pro Loco e Comune stanno lavorando anche a ferragosto per proporre una serata bella ed emozionante. Per maggiori informazioni, è possibile seguire le pagine social della Pro Loco di Torre San Patrizio.