Tolentino, la Passione di Cristo: oggi la Sacra Rappresentazione

TOLENTINO – Oggi, sabato 13 aprile alle ore 21.00 ,in contrada Bura a Tolentino la “Sacra Rappresentazione popolare della Passione di Cristo” proposta dall’Associazione Don Primo Minnoni con 180 figuranti.

Le suggestive colline della campagna di Tolentino, sono il teatro naturale della Passione di Cristo, la sacra rappresentazione popolare che si tiene in occasione della Pasqua presso la Contrada Bura. Una storia che si ripete e si rinnova dalla fine degli anni Sessanta per opera del parroco Don Primo Minnoni, che scelse il teatro per proporre la “sua” Passione ai parrocchiani, poi ripresa dopo un’interruzione di 20 anni nel 2002 dai componenti dell’associazione dedicata alla memoria del parroco.

L’evento quest’anno è arrivato alla 18esima edizione, un traguardo importante nel segno della tradizione e dell’apertura, già da anni intrapresa, verso altre realtà cittadine e del territorio. Condivisione, solidarietà, impegno e volontà di far vivere ai partecipanti e ai figuranti emozioni uniche. Gli organizzatori sono già da settimane impegnati nell’organizzazione, coadiuvati dai tecnici, da numerosi volontari, da professionisti e da circa 200 figuranti-narratori che si ritroveranno nelle colline della Bura per dare vita al suggestivo evento seguito da centinaia di spettatori.

Supportata dal sostegno dell’Amministrazione Comunale di Tolentino, la macchina organizzativa ha cercato di curare ogni dettaglio, grazie anche alla sapiente regia di Ada Borgiani che, per valorizzare il raccoglimento partecipativo del pubblico, ha curato insieme ai tecnici di Tonico Service, oltre all’illuminazione anche la diffusione capillare dell’impianto fonico che accompagna lo spettatore in un tunnel sonoro conducendolo dall’orto degli ulivi fino alla collina del Calvario. Uno spettatore attento potrà notare i numerosi accorgimenti che l’Associazione Don Primo Minnoni ha saputo donare alla sacra Rappresentazione, rendendola di anno in anno un evento unico e straordinario.

Molte associazioni del territorio, volontari, professionisti, scuole, aziende, cittadini collaborano alla manifestazione, fornendo il loro prezioso contributo.

Avis Tolentino, Avis San Severino Marche, Cb Club Maceratese, Istituto Istruzione Superiore F. Filelfo, Pro Loco TCT, diversi Comitati di Quartiere e Contrada di Tolentino, Fotoclub Diaframmazero.

Anche per questa edizione, il Cai San Severino Marche effettuerà un’uscita in notturna con gli iscritti al Club Alpino da San Severino Marche fino alle colline della Bura la sera della rappresentazione.

Alcuni studenti dell’Istituto Francesco Filelfo di Tolentino sono stati chiamati a fare da “narratori” della Passione prima che essa si svolga, tramite un apposito laboratorio sulla comunicazione ospitato a scuola. Il pubblico li ritroverà all’ingresso della collina che accoglie l’evento.

Anche per questa edizione ci saranno numerose navette a disposizione del pubblico già dalle ore 20,00 dall’ex consorzio della città in via Roma, poco distante da Piazza della Libertà, dalla strada appena sottostante l’entrata verso la contrada e dal parcheggio delle Terme di Santa Lucia. Il presidente dell’Associazione Don Primo Minnoni Giovanni Ciarapica, ringrazia quanti stanno collaborando alla realizzazione, in special modo gli Enti e le organizzazioni, gli sponsor, le associazioni partecipanti, i figuranti e chiunque ha voluto donare il proprio tempo all’evento.

Gli organizzatori raccomandano al pubblico che interverrà alla serata della rappresentazione, di vestirsi accuratamente.

Supporto Tecnico Tonico Service-Fabio Palmieri

Costumi Carla Accoramboni

Musiche Aldo Passarini

Aiuto regia Fabio Bacaloni

Voce narrante Saverio Marconi

Voce di Gesù Luigi Moretti

I numeri della XVIII edizione della passione di Cristo.

Vestiti: 220 di cui circa 30 per i piccoli figuranti. N 8 prove nel 2019 con i figuranti: N 10 le navette e i bus a disposizione forniti gratuitamente da soggetti pubblici e privati; 1 km e 200 metri il percorso della collina della Bura dove si svolge la rappresentazione, accuratamente pulito da sterpaglie da parte degli organizzatori; 3000 le brochure divulgative stampate; 45 i manifesti distribuiti anche nei paesi limitrofi; oltre 10 le associazioni e le organizzazioni di diverso tipo di cui l’associazione si avvale; oltre 1200 gli amici sulla pagina facebook “Passione di Cristo”; più di 2000 le foto di archivio dell’associazione dagli anni 60 ad oggi. Oltre 500 gli scatti realizzati lo scorso anno dal Fotoclub Diaframmazero; 4 i figuranti che hanno vestito in questi anni i panni di Gesù. Per la 18esima edizione sarà nuovamente Riccardo Tartuferi.

Enti e organizzazioni che mettono a disposizione navette e bus:

Comune di Tolentino

Comune di Serrapetrona

Contram spa

Cattedrale San Catervo

Basilica San Nicola

Chiesa Spirito Santo

Unione Sportiva Tolentino

La grande cura con cui viene realizzata ogni anno la Sacra Rappresentazione, frutto della collaborazione attiva di professionisti e di un grande impegno volontario degli abitanti della contrada, coadiuvati dagli amici delle zone limitrofe, ha consentito all’evento di essere inserito nella rete “Euro Passion. Europassione per l’Italia”.

Una sacra rappresentazione popolare che ravviva la memoria, suscita riflessione, coinvolge la mente e il cuore. Per saperne di più: pagina facebook “Passione di Cristo” e sito internet www.lapassionedicristo.it