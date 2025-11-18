Tolentino, “Millimetri”: il 28 novembre il documentario “Sinceramente Gae”

Al Politeama di Tolentino primo appuntamento di “Millimetri. Il design a misura di tutti”, la rassegna che esplora visioni nell’architettura e nel design attraverso la settima arte. In programma “Sinceramente Gae” + talk con ORAstudio ed Emilio Antinori

TOLENTINO – Venerdì 28 novembre 2025, alle ore 21.00, al Politeama di Tolentino, sarà proiettato Sinceramente Gae, un documentario sulla poliedrica architetta, designer e scenografa.

L’evento rientra nell’ambito della rassegna di cinema intitolata “Millimetri – il design a misura di tutti” che prevede 6 appuntamenti tra novembre 2025 e aprile 2026, con film, documentari e cortometraggi, introdotti da talk e dialoghi con ospiti di rilievo.

La proiezione di Sinceramente, Gae, documentario sulla poliedrica architetta, designer e scenografa, sarà introdotta da un talk sulla “Camera 302-Aulenti” di Interno Marche, con ORAstudio ed Emilio Antinori.

MILLIMETRI – Il design a misura di tutti

Sinceramente, Gae Documentario [Didi Gnocchi, Matteo Moneta Italia]:

Gae Aulenti come in pochi l’hanno conosciuta, aperta alla confidenza e ai ricordi personali, raccontata a partire da una rara intervista-ritratto della fine degli anni Novanta e con nuovi contributi realizzati oggi, a dieci anni dalla morte. Nelle parole di Gae, così come in quelle di chi l’ha frequentata, amata o studiata, si compone un itinerario eccezionale di vita vissuta con intensità e ironia, che ai grandi traguardi professionali ha sempre accompagnato carisma, curiosità e cultura vastissima, frutto di una passione non comune per libri e viaggi.

L’infanzia delle vacanze al Sud, gli anni di ragazza a Biella fra scuola, guerra e piccole azioni partigiane, l’arrivo al Politecnico nella Milano in macerie e l’inizio di una carriera portata avanti a colpi di volontà e talento, in un mondo tutto maschile. E poi le grandi architetture come il Musée d’Orsay, il teatro con Luca Ronconi, il design, ma anche il rapporto con gli uomini della sua vita, e gli affetti familiari.

Talk con ORAstudio ed Emilio Antinori [“Camera 302-Aulenti” di Interno Marche]:

L’immagine che Gae offre di sé, anticonformista, affabile e piena di fascino, apre il talk sulla Camera 302 di Interno Marche a lei dedicata e su come ORAStudio di Tolentino l’ha interpretata. Non solo una camera, ma uno studio creativo, uno spazio a sé stante in cui vivere il design e trovare nuove ispirazioni. Architetta e designer in un panorama dominato dagli uomini, Gae Aulenti ha saputo imporsi con forza e originalità, diventando una delle figure più influenti del Novecento. Il suo pensiero e la sua opera continuano a ispirare generazioni di progettisti, appassionati e visionari.

La rassegna Millimetri. Il design a misura di tutti è organizzata con il patrocinio del Comune di Tolentino, della Fondazione Marche Cultura e di ADI MAM, in collaborazione con Design Terrae e Officine Mattòli, con il contributo di Estra Prometeo, Gruppo Medico Fisiomed, ORAstudio, Carifermo – Cassa di Risparmio di Fermo S.p.a.

BIGLIETTI

Intero: 12,00€

Ridotto: 5,00€ (Under 12)

I biglietti a prezzo ridotto sono acquistabili esclusivamente al Botteghino

Abbonamento alla rassegna 60€ (+prev. online)