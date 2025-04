Tolentino, La Passione di Cristo alla Bura

Sabato 12 aprile la ventunesima edizione della Sacra Rappresentazione Popolare della Passione di Cristo in contrada Bura

TOLENTINO – L’Associazione Don Primo Minnoni il prossimo sabato 12 aprile alle ore 21,15, proporrà la ventunesima edizione della Sacra Rappresentazione Popolare della Passione di Cristo in contrada Bura. Una rappresentazione teatrale connubio tra arte e fede, frutto anche di un intenso impegno volontario, portato avanti dagli abitanti della contrada insieme all’apporto del lavoro di professionisti, su tutti la regista Ada Borgiani che sottolinea

“Lo spettatore più che assistere alla rappresentazione viene portato dentro, partecipa insieme ai figuranti in un cammino dove c’è spazio per la bellezza e per la riflessione al tempo stesso. Oltre la suggestione di un paesaggio notturno illuminato, della musica e delle parole, sta proprio nella partecipazione del pubblico il valore di questa “Sacra rappresentazione popolare della Passione di Cristo”.

In questo senso non invecchia, non rientra nel “già visto” ma si rinnova ogni anno nello spettatore intimamente coinvolto. E’una esperienza in cui ciascuno può trovare, anche al di là del proprio credo religioso o in assenza di questo, una propria ragione di riflessione sulle parole del Vangelo. Nell’epoca in cui viviamo, in cui i venti di guerra non accennano a finire e il nostro vivere è stretto dentro tempi e ragioni che sentiamo di non poter controllare, avere una piccola occasione di intima partecipazione, credo non sia un tempo sprecato ma un tempo guadagnato.”

La Passione alla Bura è una storia che si ripete dalla fine degli anni Sessanta quando il parroco Don Primo Minnoni, scelse il teatro per proporre la “sua” Passione ai parrocchiani, poi ripresa dopo un’interruzione di 20 anni nel 2002 dai componenti dell’associazione dedicata alla memoria del parroco. Un evento molto sentito dai numerosi figuranti-narratori, che ogni anno vivono con intima partecipazione la sacra storia. Supportata nel tempo anche dal sostegno dell’Amministrazione Comunale di Tolentino, di cui gode del patrocinio insieme a quello della Unione Montana dei Monti Azzurri, la manifestazione è cresciuta, allacciando importanti sinergie regionali e nazionali, come il progetto nazionale e internazionale di valorizzazione delle manifestazioni e riti della Settimana Santa che si ricollegano ad Europassione per l’Italia, finalizzato ad una candidatura UNESCO.

“E’ un momento forte spirituale che parla e tocca il cuore.” Parole del Parroco Don Ariel Veloz sulla manifestazione e aggiunge “Ci invita a seguire la Passione di Gesù, a contemplare la Passione vivente e ci introduce già nel mistero della Pasqua e a sentire un amore così grande per noi. Invito chi ha il desiderio di entrare a partecipare ad un momento privilegiato come questo, ad intervenire per vivere un momento di grande spessore spirituale che ci invita ad entrare nella Pasqua”.

Come sempre per raggiungere la contrada nel giorno della rappresentazione, ci saranno le navette che partiranno dall’ex consorzio di Tolentino, dal parcheggio delle Terme Santa Lucia, dalla vecchia strada parallela alle Terme, dalle ore 20 ogni 15 minuti. In caso di maltempo domenica 13 aprile ore 21,15. Anche quest’anno il CAI di San Severino Marche nel giorno della rappresentazione effettuerà un’uscita in notturna con gli iscritti al Club Alpino verso le colline della Bura.

Per restare aggiornati è possibile consultare le pagine facebook “Passione di Cristo”

Per info: associazionedonprimominnoni@gmail.com