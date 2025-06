Tolentino, Carabinieri: servizio coordinato di controllo del territorio

TOLENTINO – Nei giorni scorsi la Compagnia Carabinieri di Tolentino ha attuato un ampio servizio di controllo del territorio, con l’obiettivo di intensificare l’attività preventiva e garantire maggiore sicurezza alla cittadinanza. L’operazione si è concretizzata in una serie di verifiche mirate nei luoghi considerati più sensibili, in esercizi pubblici, in luoghi di aggregazione giovanile, con posti di controllo sulle principali arterie stradali.

I controlli, svolti dalle Stazioni Carabinieri e dal Nucleo Operativo e Radiomobile sono stati eseguiti con lo scopo di prevenire e reprimere reati in genere e, in particolare, quelli contro il patrimonio, il traffico di sostanze stupefacenti e le violazioni al Codice della Strada.

Nel contesto, una donna di Belforte del Chienti è stata deferita all’A.G. per guida in stato di abbrezza alcolica, poiché riscontrata positiva all’esame dell’etilometro con un tasso di 1,56 g.l.. La stessa è incorsa nel ritiro della patente di guida e nel sequestro del veicolo.

Tre soggetti sono stati segnalati al Prefetto di Macerata per uso personale di sostanze stupefacenti e precisamente:

due ragazzi entrambi 17enni che detenevano complessivamente uno spinello confezionato e 3 grammi di hashish;

un 30enne che deteneva un grammo della stessa sostanza;

Ispezione Bar

In collaborazione con il NAS di Ancona è stato sottoposto ad ispezione un bar di San Severino Marche; al gestore è stata elevata una sanzione amministrativa di € 2000 per la mancata o non corretta applicazione delle procedure e sistemi di autocontrollo e per aver omesso di indicare le sostanze allergene o in grado di provocare intolleranze nelle preparazioni alimentari dell’attività di ristorazione. Il medesimo è stato anche segnalato all’AST di Macerata per l’adozione dei provvedimenti prescrittivi in ordine a inadeguatezze igienico-sanitarie degli ambienti.

Per l’esecuzione del dispositivo di controllo, il Comandante della Compagnia di Tolentino, ha impiegato 8 pattuglie, composte da 16 militari. Sono stati controllati 4 esercizi pubblici e 94 persone, di cui 31 stranieri. Sono state elevate 4 contravvenzioni al Codice della Strada, con il ritiro di una patenti di guida e il sequestro di un mezzo