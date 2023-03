A Tipicità Festival i Borghi più belli d’Italia nelle Marche

MARCHE – Si appresta a tornare lo storico Tipicità Festival, giunto ormai alla 31ª edizione, dall’11 al 13 marzo a Fermo, e tra le novità promosse non poteva mancare un’entusiasmante collaborazione nata con i Borghi più belli d’Italia nelle Marche, partner d’eccellenza della manifestazione che sarà presente con ben tre stand presso il padiglione experience.

Offida, Arcevia, Cingoli, Sassoferrato, ma anche Gradara, Moresco, Treia, Petritoli, Servigliano, Montefiore dell’Aso e Montecassiano saranno alcuni dei borghi coinvolti nell’iniziativa che ben rappresenteranno i 30 borghi certificati delle Marche, custodi di antiche tradizioni, scrigni di storia e cultura, che formano la Città d’arte diffusa più grande della Regione.

Grazie anche al contributo dell’associazione nazionale de i Borghi più belli d’Italia i comuni

marchigiani saranno protagonisti con un variegato programma di animazioni e degustazioni stilato dalla Coordinatrice regionale Cristiana Nardi, la tre giorni sarà una bella vetrina per

l’enogastronomia marchigiana con assaggi di vino, cibi locali, dolci e salumi che racconteranno l’unicità di questi territori.

Non mancheranno le animazioni e le esposizioni artigianali, e per finire talk speciale il 13 marzo alle 11.00 dal titolo “La digitalizzazione per la promo-commercializzazione dei prodotti tipici dei Borghi più belli d’Italia” con interventi di:

Fiorello Primi – Presidente Nazionale dei Borghi più belli d’Italia,

Livio Scattolini – Coordinatore del progetto e Responsabile delle certificazioni,

Amato Mercuri – Presidente Regionale dei Borghi più belli d’Italia

e le partecipazioni di numerosi rappresentanti dei borghi coinvolti.

Tipicità Festival da quest’anno è stato inserito nel sito ufficiale del ministero del Turismo “Italia.it” tra le manifestazioni italiane da non perdere.

Diecimila metri quadrati di percorso attraverso aree tematiche da esplorare e vivere in oltre ottanta coinvolgenti eventi con la partecipazione di realtà ospiti provenienti da altre regioni italiane e dall’estero.

Info: www.tipicita.it. Tel.: 333.4167529, mail segreteria@tipicita.it.

https://borghipiubelliditalia.it/ co