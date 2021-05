TEDxFermo, il 7 maggio l’evento “Le idee spiegano le ali”

Il primo evento TEDx a Fermo, come in tante altre città in tutto in mondo, è uno spettacolo che vuol ridare vita ai sogni delle persone

FERMO – Il 7 maggio 2021 ,alle ore 18.00, al Teatro dell’Aquila di Fermo, si terrà il primo incontro organizzato sul modello guida del marchio TED dal titolo :”Le Idee spiegano le ali. Vola insieme a noi”.

TED (Technology, Entertainment, Design) è un’organizzazione no-profit che si pone l’obiettivo di diffondere idee di valore, in modo semplice, libero e accessibile a tutti solitamente sotto forma di brevi talk (18 minuti o meno). Nasce nel 1984 come conferenza sulla tecnologia, l’intrattenimento e il design. Oggi invece, le conferenze TED trattano una grande varietà di argomenti, dalla scienza, al business, alle tematiche globali, in più di 110 lingue.

TEDx è creato nello spirito della missione TED. Il programma è organizzato in modo da dare alle comunità locali, organizzazioni ed individui, l’opportunità di stimolare il dialogo tramite esperienze simili a TED, ma a livello locale. Per organizzare un TEDx è necessario essere approvati dall’organizzazione TED e ottenere la relativa licenza. L’organizzazione TED fornisce il modello guida generale per l’organizzazione degli eventi TEDx, ma i TEDx sono realizzati in modo indipendente.

Per la prima volta, da quest’anno, anche Fermo e il suo territorio entrano a far parte di questa grande famiglia, con un evento dal titolo eloquente: “Le idee spiegano le ali”. Soprattutto in un momento delicato come quello che stiamo vivendo,TEDxFermo vuole contribuire al dibattito in corso e innescare nuove stimolanti discussioni. Per questo, l’evento vedrà protagonisti speaker provenienti da settori molto diversi, dall’economia allo spettacolo, dall’arte alla comunicazione, dal mondo accademico a quello imprenditoriale.

In linea con il motto “ideas worth spreading“, TEDxFermo si pone l’obiettivo di dare spazio a storie e idee che siano fonte d’ispirazione per tutti.

Il trait d’union che legherà gli interventi sarà la tematica dell’innovazione e del cambiamento, che ogni relatore declinerà a modo suo, toccando tre punti chiave: i valori determinanti alla base dei propri progetti, l’atteggiamento migliore per affrontare le difficoltà e reinventarsi e i risultati ottenuti nei vari campi di competenza. L’obiettivo è proprio quello di regalare al pubblico storie ed esperienze il più possibile varie, che siano fonte d’ispirazione per tutti, stimolando un confronto per una visione a lungo termine.

Un segnale forte e chiaro di speranza è quello che vogliono trasmettere gli organizzatori dell’evento , ottimisti e determinati, nonostante le difficoltà, a realizzare uno spettacolo aperto al pubblico dal vivo. Come prevede il format ufficiale, ogni primo evento TEDx può accogliere un numero massimo di 100 spettatori. Vista la situazione particolare e le restrizioni del caso, questa modalità di fruizione garantirà il pieno rispetto del divieto di assembramenti e la distanza di sicurezza tra gli spettatori, che potranno godersi lo spettacolo in tutta sicurezza, con posti a sedere assegnati e distanti almeno un metro (per i non conviventi).

L’evento ha ottenuto il patrocinio della Provincia e della Città di Fermo e il sostegno di partner importanti che hanno creduto nel progetto, come Confindustria Centro Adriatico – Ascoli Piceno e Fermo, Allianz Bank FA, Fattoria Sociale Monte Pacini, le imprese Vivai Nicole e Progetto Legno e il partner scientifico Università Politecnica delle Marche.

Per ulteriori informazioni riguardo l’evento e le prevendite dei biglietti (ricordiamo che si tratta di contributi finalizzati esclusivamente alla realizzazione dell’evento, essendo TED un’organizzazione no-profit), visitate il sito ufficiale: www.tedxfermo.it.