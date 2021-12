Teatri di Sanseverino, al via la nuova campagna abbonamenti

SAN SEVERINO MARCHE – Al via la nuova campagna abbonamenti dei Teatri di Sanseverino. Da giovedì,16 dicembre 2021, e fino all’ultimo giorno dell’anno, presso la Pro Loco Iat, in piazza Del Popolo, (telefono 0733638414) dal martedì alla domenica, dalle ore 9 alle 12,30 e dalle 16 alle 19; sarà possibile sottoscrivere o rinnovare il carnet da sei titoli per la stagione 2021-2022, per una programmazione che andrà avanti da gennaio ad aprile del nuovo anno grazie alla collaborazione con l’Amat e al sostegno della Regione Marche e del Ministero della Cultura.

Questi i prezzi per l’intera stagione al teatro Feronia a posto fisso, più rassegna cinematografica abbinata a posto libero al cineteatro San Paolo:

– platea e posto palco settore A euro 150,00 (palchi di primo e secondo ordine da 7 a 9 e da 11 a 13);

– posto palco settore B/1 euro 120,00 (posti davanti in palchi di primo e secondo ordine da 1 a 6 e da 14 a 19 e in palchi di terzo ordine da 7 a 13);

– posto palco settore B/2 euro 90,00 (posti dietro in palchi di primo e secondo ordine da 1 a 6 e da 14 a 19 e in palchi di terzo ordine da 7 a 13);

– loggione e posto palco settore C euro 80,00 (palchi di terzo ordine da 1 a 6 e da 14 a 19).

Informazione importante: dal 16 al 31 dicembre sarà possibile solo procedere al rinnovo degli abbonamenti, con conferma del posto o con esercizio del diritto di prelazione per gli abbonati già esistenti.

Nelle giornate del 4, 5 e 6 gennaio 2022, invece, si potrà procedere al cambio posto consentito solo per gli abbonamenti già confermati entro il 31 dicembre e in base alla disponibilità di posti rimasti liberi dopo la chiusura dei rinnovi.

Nei giorni dell’8, 9 e 10 gennaio 2022 sarà possibile sottoscrivere, infine, i nuovi abbonamenti presso il botteghino del Feronia (telefono 0733 634369) aperto dalle ore 16 alle ore 20.

Anche per la nuova stagione resteranno invariati i prezzi dei singoli biglietti:

platea e posto palco settore A euro 25,00

posto palco settore B/1 euro 20,00

posto palco settore B/2 euro 16,00

posto palco settore C e loggione euro 14,00

posto in piedi loggione euro 10,00

Questi titoli e date della nuova stagione:

11 gennaio con Lucia Mascino lo spettacolo “Smarrimento”, testo e regia di Lucia Calamaro, 22 gennaio Enzo Decaro in “Non è vero ma ci credo” per la regia di Leo Muscato, 29 gennaio Isabella Ragonese in “Da lontano”, 11 febbraio Lello Arena e lo spettacolo “Parenti serpenti”, 27 febbraio Emilio Solfrizzi ne “Il malato immaginario” di Molière, 20 aprile Giorgio Lupano, Gabriele Pignotta, Attilio Fontana in “Tre uomini e una culla” di Coline Serreau per la regia di Gabriele Pignotta.