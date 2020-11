I Teatri di San Severino Marche chiusi almeno fino al 3 dicembre

Gli appuntamenti in calendario per la prima parte di stagione (ottobre – dicembre) che non si sono svolti saranno riprogrammati

SAN SEVERINO MARCHE – I Teatri di Sanseverino, dopo lo stop dei giorni scorsi, restano chiusi a seguito anche delle novità introdotte dal nuovo Dpcm. Tutte le attività programmate sono sospese almeno fino al 3 dicembre. Gli appuntamenti in calendario per la prima parte di stagione (ottobre – dicembre) che non si sono svolti saranno riprogrammati, ove possibile.

La direzione artistica sta lavorando già da mesi alla seconda parte di stagione (gennaio – maggio) con il recupero dei due spettacoli in abbonamento non svolti nella stagione 2019-20 (“Parenti serpenti” e “Non è vero ma ci credo”) e con una nuova stagione di prosa da effettuarsi con il dovuto distanziamento interpersonale al Feronia.

Durante il periodo di chiusura nell pagina Facebook dei Teatri di Sanseverino saranno pubblicate interviste a scrittori e saggisti.