Tanti auguri, Valentino Rossi! Il campione di Tavullia compie 40 anni

TAVULLIA – Il mondo dello sport – e non solo – festeggia il motociclista marchigiano Valentino Rossi, che oggi (sabato 16 febbraio) compie 40 anni. Questi gli auguri del sindaco di Pesaro, Matteo Ricci: “40 e non sentirli. Buon compleanno, Valentino Rossi! La nostra terra è fiera e orgogliosa di te. Forza e dai de gas. Tavullia Terra di Piloti e Motori”.

Un Valentino Rossi, giovanissimo, quasi ragazzino con i capelli biondo platino, abbracciato a Ronaldo il Fenomeno, mentre era in visita ad Appiano Gentile. Così l’Inter fa gli auguri al campione per i suoi 40 anni, con un post su Twitter che recita: “Buon compleanno Vale! Torna a trovarci quando vuoi!”.

“Il tuo talento e la tua ambizione sono molto grandi, spero che continui a correre almeno fino a 46 anni, come il tuo numero. In bocca al lupo, ci vediamo in Qatar”. Questo, infine, il messaggio di auguri di Jorge Lorenzo, ex compagno del “Dottore”, in un’intervista a Sky Sport.